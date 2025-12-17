ΠΑΟΚ – Μαρκό 4-1: Ξέσπασε και επέστρεψε στις νίκες

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-1 της Μαρκό εντός έδρας για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας το βράδυ της Τετάρτης 17/12.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες του Ράζβαν Λουτσέσκου επικράτησε της ομάδας της Super League 2 και επέστρεψε στις νίκες μετά την από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την Super League.

Πλέον, άπαντες στον σύλλογο στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο ντέρμπι της Κυριακής 21/12 με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.