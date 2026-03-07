Πανιώνιος – Καλαμάτα 0-1: Επιστροφή της “Μαύρης Θύελλας” στην Super League μετά από 26 χρόνια

Με το χρυσό γκολ του Μέντες Μορέιρα, η Καλαμάτα πέρασε νικηφόρα από την Νέα Σμύρνη επικρατώντας του Πανιώνιου 0-1 και εξασφάλισε την άνοδο στην Super League στο ντέρμπι κορυφής των playoff ανόδου της Super League 2.

Η Μαύρη Θύελλα θα βρεθεί στα “σαλόνια” της 1ης πρώτης εθνικής κατηγορίας μετά από 26 χρόνια υπομονής. Το σύνολο του Αλέκου Βοσνιάδη έφτασε τους 34 πόντους και με το +8 από τον «Ιστορικό» και δυο αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε των Playoffs.

Από την άλλη οι γηπεδούχοι μετά το διπλό στην πόλη της Μεσσηνίας (0-2, 15/2), «αυτοκτόνησαν», με 2 ήττες (από Καλαμάτα και Μαρκό) και ισοπαλία κόντρα στον Ολυμπιακό Β’, χάνοντας το όνειρο της επιστροφής στην πρώτη κατηγορία.

Τελευταία φορά που αγωνίστηκε η Καλαμάτα στη μεγάλη κατηγορία ήταν τη σεζόν 1999-2000. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πήγε με αβαντάζ πέντε βαθμών στη Νέα Σμύρνη και βρέθηκε από το 18ο μόλις λεπτό να έχει και αριθμητικό πλεονέκτημα, μετά την αποβολή του Δημήτρη Κολοβού.

Το γκολ του Αχμάντ Μέντες Μορέιρα ήταν απλά το επιστέγασμα μιας εξαιρετικής πορείας που πραγματοποίησε η «Μαύρη Θύελλα». Στα τελευταία λεπτά υπήρξε αγωνία για τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου, Νίκου Γιαννακόπουλου, ο οποίος έπεσε άτσαλα και χτύπησε στα πλευρά, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι πιο ανησυχητικό.

Πανιώνιος: Γιαννακόπουλος, Βενάρδος (58′ Φοκάμ), Ζούλιας, Αυλωνίτης, Σαραμαντάς (58′ Κιάκος), Μπελμόντ (83′ Παπαγεωργίου), Ντίαζ, Κολοβός, Μόρσεϊ (72′ Κρητικός), Μωραϊτης (58′ Βοϊλης), Γιάκοβλεφ.

Καλαμάτα: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Μαξιμιλιάνο, Οικονόμου, Κατάλντι (83′ Μπονέτο), Τσέλιος (63′ Παμλίδης), Μέντες Μορέιρα (71′ Κοτσόπουλος), Μάντζης (83′ Τσελεπίδης), Μιράντα (71΄Τσορνομάς).