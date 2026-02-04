Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Μάχη» στην Λεωφόρο με σκόπο το προβάδισμα για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος Betsson

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έρχονται αντιμέτωποι στον πρώτο ημιτελικό αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος (20:30, Comspotesport 1), με σκοπό να πάρουν το προβάδισμα για τον επαναληπτικό αγώνα στην Τούμπα.

Οι «πράσινοι» θα τα δώσουν όλα για να υπερασπιστούν την έδρα τους, καθώς το Κύπελλο είναι ο μόνος ρεαλιστικός στόχος που έχουν για την φετινή σεζόν. Βρίσκονται πίσω στο πρωτάθλημα (5η θέση με 29 βαθμούς) και η κατάκτηση του Κυπέλλου θα ήταν ιδανική.

Οι Θεσσαλονικείς από πλευράς τους θα πρέπει να αποδεχτούν την σημαντική απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια και να τα δώσουν όλα για να πάρουν αποτέλεσμα. Είναι γνωστό ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν αφήνει καμία διοργάνωση στην μοίρα της και θα κάνει τα πάντα για να κατακτήσει όσα πιο πολλά μπορει φέτος.

Ο αγώνας αυτός υπόσχεται θέαμα καθώς πριν 2 χρόνια στις 21/02/2024 γράφτηκε ιστορία στο ίδιο γήπεδο, στην ίδια φάση του Κυπέλλου. Ο αγώνας έληξε με 2-2 στην κανονική διάρκεια ενώ ακολούθησε μια από τις πιο δραματικές διαδικασίες πέναλντι στην σύγχρονη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της διαδικασίας και στην συνέχεια να πέρασε στον τελικό με τον Άρη όπου τον κατέκτησε.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έρχεται από την νίκη με 3-0 κόντρα της Κηφισιάς στο πρωτάθλημα, ενώ ο ΠΑΟΚ με την 4-1 νίκη κόντρα στον Πανσεραϊκό.

Ο επαναληπτικός αγώνας θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου στο γήπεδο της Τούμπας.