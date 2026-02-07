Παναθηναϊκός: Η αποστολή των “πρασίνων” για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Μέσα και ο Γιάγκουσιτς
Για το κρίσιμο ντέρμπι “αιωνίων” ετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει γνωστή την αποστολή της ομάδας του.
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του τριφυλλιού για το ντέρμπι της Κυριακής (8/2) καθώς διαθέσιμος θα είναι και ο νεοποκτηθείς Γιάγκουσιτς.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.
