Παναθηναϊκός: Η ανάρτηση Γιαννακόπουλου μετά το “κάζο” με τον Ηρακλή – “Όταν είσαι θυμωμένος, να μη λες τίποτα”

Αρχαίο ρητό και υστερόγραφο μετά την 4η ήττα στην Basket League

Παναθηναϊκός: Η ανάρτηση Γιαννακόπουλου μετά το "κάζο" με τον Ηρακλή – "Όταν είσαι θυμωμένος, να μη λες τίποτα"
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν άφησε ασχολίαστη την ήττα του Παναθηναϊκού από την Ηρακλή στα πλαίσια της 20ης αγωνιστικής της Basket League.

Αρκετή ώρα μετά τον αγώνα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε stories στο Instagram με αρχαίο ρητό.

«Υποσημείωση στον εαυτό μου: Όταν είσαι θυμωμένος, να μη λες τίποτα και να μη κάνεις τίποτα» έγραψε αρχικά και πρόσθεσε:  «Όταν μου τα έλεγες, πετούσα χαρταετό».

