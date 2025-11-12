Χάος στη Διάσκεψη COP30 στη Βραζιλία: Αυτόχθονες εισέβαλαν με κοντάρια και συγκρούστηκαν με αστυνομικούς (βίντεο)

Δεκάδες αυτόχθονες διαδηλωτές ενεπλάκησαν σε αψιμαχίες με το προσωπικό ασφαλείας στην COP30 στην Μπελέμ της Βραζιλίας χθες, Τρίτη όταν προσπάθησαν να μπουν στον χώρο όπου οργανώνεται η σύνοδος, συμβάν εξαιρετικά σπάνιο σε συνεδρίαση του ΟΗΕ για το κλίμα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Χθες το βράδυ αυτόχθονες και υποστηρικτές τους ολοκλήρωσαν πορεία για το κλίμα και την υγεία και άρχισαν να χορεύουν μπροστά στην είσοδο του χώρου όπου διεξάγεται η COP30, στην Μπελέμ, πόλη στο βραζιλιάνο τμήμα του δάσους του Αμαζονίου. Κατόπιν μπήκαν στον χώρο, προτού το προσωπικό ασφαλείας τους απωθήσει βίαια, κάτι στο οποίο ορισμένοι πρόβαλαν αντίσταση.

Η ηρεμία πάντως αποκαταστάθηκε γρήγορα.

Το προσωπικό ασφαλείας απέκλεισε κατόπιν με τραπέζια και καρέκλες εισόδους στην «μπλε ζώνη», την καρδιά του χώρου όπου οργανώνεται η σύνοδος του ΟΗΕ.

Δημοσιογράφος του AFP είδε αστυνομικό να απομακρύνεται με αμαξίδιο.

«Το κίνημα των αυτοχθόνων ήθελε να παρουσιάσει τις διεκδικήσεις του στο εσωτερικό της μπλε ζώνης, αλλά δεν επιτράπηκε η είσοδος», ανέφερε ο Ζουάου Σαντιάγκου, καθηγητής στο ομοσπονδιακό πανεπιστήμιο στην Παρά.

Η ασφάλεια είναι ευθύνη του ΟΗΕ στο εσωτερικό των χώρων όπου διεξάγεται η σύνοδος. Αστυνομικοί που εργάζονται για τον διεθνή οργανισμό ζήτησαν χθες από όσους ήταν ακόμη παρόντες να φύγουν από τον πελώριο χώρο, στον οποίο βρίσκονται ιδίως μεγάλες κλιματιζόμενες σκηνές.

Η Μαρία Κλάρα, διαδηλώτρια, μέλος της συλλογικότητας Rede Sustentabilidade Bahia («δίκτυο βιωσιμότητας στην Μπαΐα»), είπε πως οι διαδηλωτές είχαν πάει μέρος σε πορεία και ήθελαν να προειδοποιήσουν για την κατάσταση «των αυτόχθονων λαών», αλλά «οι φωνές τους αγνοήθηκαν».

«Φθάνοντας εδώ, μπήκαν στον χώρο της COP30 για να μπορέσουν να τονίσουν ότι η σύνοδος θα ολοκληρωθεί αλλά η καταστροφή θα συνεχιστεί», πρόσθεσε η νεαρή.

Ο ΟΗΕ, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν έδωσε καμιά πληροφορία ούτε σχολίασε τα επεισόδια.

Οι αψιμαχίες και η δυσαρέσκεια των διαδηλωτών έρχεται σε διαμετρική αντίθεση με τη βούληση της βραζιλιάνικης κυβέρνησης αυτή η σύνοδος να είναι «η καλύτερη» όσον αφορά «τη συμμετοχή των αυτοχθόνων», όπως δήλωνε την περασμένη εβδομάδα στο AFP η Βραζιλιάνα υπουργός υποθέσεων των αυτοχθόνων λαών Σόνια Γκουαζαζάρα.