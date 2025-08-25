Ορμπελίν Πινέδα: 100 συμμετοχές με την ΑΕΚ στη Super League

Ο διεθνής Μεξικάνος ποδοσφαιριστής Ορμπελίν Πινέδα συμπλήρωσε τις 100 συμμετοχές με την φανέλα της ΑΕΚ στην Super League και βάζει πλώρη στο να γίνει ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Ένωσης των τελευταίων ετών.

Στη νικηφόρα πρεμιέρα της ΑΕΚ απέναντι στον Πανσερραϊκό στην Super League ο Ορμπελίν Πινέδα ξεκίνησε βασικός, με τον 29χρονο ποδοσφαιριστή να μετρά πλέον 100 εμφανίσεις με τα «κιτρινόμαυρα» στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Συνολικά ο «Όρμπε» μετρά 130 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με την Ένωση έχοντας απολογισμό 15 γκολ και 12 ασίστ από τον Αύγουστο του 2022. Σε αυτό το διάστημα έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας.