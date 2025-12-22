Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Ολυμπιακός: Πλήγμα με Πιρόλα – Εκτός έως και τρεις εβδομάδες

Τραυματίστηκε στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Κηφισιά

DEBATER NEWSROOM

Έως και τρεις εβδομάδες θα χρειαστεί να μείνει εκτός ο Ιταλός αμυντικός του Ολυμπιακού Λορέντσο Πιρόλα, με συνέπεια να μην είναι διαθέσιμος-εκτός άλλων- για τον αγώνα Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ.

Ο Πιρόλα που τραυματίστηκε στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Κηφισιά και έγινε αλλαγή, διαπιστώθηκε ότι έχει υποστή κάκωση στο πέλμα.

