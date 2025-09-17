Ολυμπιακός – Πάφος: Η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά τη μοιρασιά στο Φάληρο

Ο Ολυμπιακός μπήκε με ισοπαλία (0-0) κόντρα στην Πάφο στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League το βράδυ της Τετάρτης 17/9.

Με άμυνα βγαλμένη από σεμινάριο και με παίκτη λιγότερο από το 26ο λεπτό, η Πάφος κατάφερε να πάρει ισοπαλία 0-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Η πρωταθλήτρια Κύπρου στάθηκε άριστα και περιόρισε τους «ερυθρόλευκους» που δεν κατάφεραν να διασπάσουν την υποδειγματική ανασταλτική της λειτουργία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην League Phase του Champions League:

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)

Η βαθμολογία του Champions League