Ολυμπιακός – Πάφος: Αυτός είναι ο διαιτητής στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League
Το μυαλό των Πειραιωτών στον μεγάλο αγώνα
Ο Ολυμπιακός κινείται στους ρυθμούς της αναμέτρησης με την Πάφο για την League Phase του Champions League το βράδυ της Τετάρτης 17/9.
Μάλιστα, η UEFA ανακοίνωσε τον διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος θα είναι ο István Kovács από την Ρουμανία, ενώ βοηθοί του θα είναι οι Mihai Marica και Ferencz Tunyogi.
