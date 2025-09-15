Ολυμπιακός – Πάφος: Αυτός είναι ο διαιτητής στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός κινείται στους ρυθμούς της αναμέτρησης με την Πάφο για την League Phase του Champions League το βράδυ της Τετάρτης 17/9.

Μάλιστα, η UEFA ανακοίνωσε τον διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος θα είναι ο István Kovács από την Ρουμανία, ενώ βοηθοί του θα είναι οι Mihai Marica και Ferencz Tunyogi.