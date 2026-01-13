Ολυμπιακός: Η αποστολή των “ερυθρόλευκων” για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο “Γ. Καρασκάϊκης” για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος με τους “ερυθρόλευκους” να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή για την αναμέτρηση.

Στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος ετοιμάζεται για το 100ο παιχνίδι του στον Ολυμπιακό, βρίσκεται ο Ντάνιελ Ποντένσε, αλλά και ο Ροντινέι. Από την άλλη εκτός είναι οι τραυματίες Πασχαλάκης, Πιρόλα. Να θυμίσουμε ότι οι Ελ Κααμπί – Μπρούνο βρίσκονται εκτός λόγω της συμμετοχής τους στο Κόπα Άφρικα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.