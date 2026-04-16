Ολυμπιακός: Δυνατό… μπάσιμο της Γιουβέντους για Μουζακίτη – Συνάντηση του ατζέντη του με τον Κιελίνι
Ο ατζέντης του βρέθηκε στο Τορίνο
Ο Χρήστος Μουζακίτης θεωρείται ένα από τα πιο περιζήτητα ταλέντα της Ευρώπης με τον μέσο του Ολυμπιακού να έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών μεγάλων κλαμπ.
Ομάδες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια είναι διατεθειμένες να βγάλουν ένα σημαντικό ποσό για την απόκτηση του 19χρονου χαφ που εντυπωσιάζει με τους νταμπλούχους Ελλάδας ενώ αποτελεί και βασικό μέλος προς την κατάκτηση του Youth League πριν δύο χρόνια.
Σύμφωνα με την Tuttosport, η Γιουβέντους δεν παρακολουθεί απλώς την εξέλιξη του Μουζακίτη αλλά έχει αρχίσει να μπαίνει όλο και πιο έντονα για την περίπτωση του μέσου του Ολυμπιακού ενόψει καλοκαιριού.
Επίσης, στην Ιταλία το μέσο το πάει ένα βήμα παραπέρα καθώς δημοσιεύθηκε φωτογραφία με τον ατζέντη του 19χρονου ποδοσφαιριστή, Βασίλη Ρόβα, ο οποίος βρέθηκε στο Τορίνο και είχε συνάντηση με τον παλαίμαχο παίκτη της Γιούβε, πυροδοτώντας περισσότερο τις φήμες για την υπόθεση.
