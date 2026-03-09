Νίκολα Γιόκιτς: «Δεν θα έπαιζα στην Euroleague, το ΝΒΑ είναι μακράν καλύτερο»

Τέλος σε κάθε σενάριο να αγωνιστεί στην Ευρώπη έβαλε ο σταρ των Ντένβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος θεωρεί το ΝΒΑ πολύ καλύτερο από την Euroleague.

Ο Σέρβος σταρ «απογοήτευσε» τους οπαδούς των Ευρωπαϊκών ομάδων, όταν ρωτήθηκε από σέρβικα ΜΜΕ για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί κάποια στιγμή στην καριέρα του στηνEuroleague ή σε άλλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Αυτό το σενάριο δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ, μιας και ο Γιόκιτς θεωρεί το ΝΒΑ με διαφορά το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Η λατρεία του μεγαλοϊδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, είναι γνωστή για τον παίκτη, έχοντας δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι θέλει να τον «ντύσει» στα πράσινα.

Αναλυτικά όσα είπε στην συνέντευξη:

«Όχι, δεν έχω τίποτα εναντίον της EuroLeague ή της Ευρώπης, αλλά δεν θα το έκανα. Το ΝΒΑ είναι με διαφορά το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, με τους καλύτερους παίκτες. Χαίρομαι που το συζητάμε αυτό, γιατί όταν ο κόσμος λέει ότι δεν υπάρχει άμυνα στο ΝΒΑ. Ανοησίες. Αν κάποιος το βλέπει και επιμένει σε αυτό, τότε δεν καταλαβαίνει από μπάσκετ. Ο Ντόντσιτς δεν έπαιξε στο Eurobasket και σημείωνε 30 πόντους σε όλους; Μερικές φορές σκοράρει εκεί περισσότερο από ό,τι στο ΝΒΑ. Πού είναι τώρα όλοι αυτοί που λένε ότι το ΝΒΑ είναι ευκολότερο».