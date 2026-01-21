Μπενίτεθ: «Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα»

Την πίστη του στην ομάδα του εξέφρασε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (22/1, 22:00) μεγάλου αγώνα με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ισπανός τεχνικός υπογράμμισε πως ο Παναθηναϊκός δεν θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει το ματς παρότι η Φερεντσβάρος έχασε δύο βασικότατους παίκτες της (Βάργκα, Τοθ), ενώ μίλησε για το θέμα της «ταυτότητας».

Αναλυτικά ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου:

Για την αντίδραση της ομάδας του στο παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος μετά τη «βαριά» ήττα απ’ την ΑΕΚ: «Ξέρουμε πως είναι πολύ σημαντικό ματς. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο σε κάθε διοργάνωση. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα αύριο το βράδυ και πρέπει να είμαστε στο 100% έτοιμοι, ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Μου άρεσαν οι απαντήσεις του Πελίστρι. Ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι αυτή η περίοδος, είναι μεταβατική περίοδος. Αναγνωρίζουμε πως πρέπει να βλέπουμε τα ματς ξεχωριστά και πρέπει με σκληρή δουλειά να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση»,

-Για την Φερεντσβάρος: «Η Φερεντσβάρος είναι καλή ομάδα, της αρέσει να έχει κατοχή, αλλά και να πιέζει ψηλά και να αναγκάζει τον αντίπαλο σε λάθη. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα, ώστε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, ξεπερνώντας τις δυσκολίες του αντιπάλου. Περιμένουμε ένα δύσκολο ματς απέναντι σε μια ομάδα που έχει κερδίσει τέσσερα παιχνίδια. Δεν αλλάζουμε τον τρόπο μας αν η Φερεντσβάρος έχασε δύο παίκτες βασικούς. Ο τρόπος δεν θα αλλάξει, όποιος και αν παίξει».

-Για το τακτικό κομμάτι και την ταυτότητα του Παναθηναϊκού: «Πρέπει να σκεφτούμε τους παίκτες που είχαμε, που έχουμε και που θα έχουμε. Είμαστε εδώ τρεις μήνες, αλλάζουμε παίκτες και έχουμε δύο ματς την εβδομάδα, όπου πρέπει να νικάμε. Είναι κάτι πολύπλοκο. Μιλάμε για εντελώς διαφορετικούς παίκτες, με άλλα χαρακτηριστικά. Είναι αρκετά δύσκολο να ισορροπήσεις και να αποφασίσεις τι ακριβώς θέλεις να κάνεις. Για εμένα το κλειδί της ταυτότητας είναι η ισορροπία. Η ευελιξία Θέλουμε να πιέζουμε ψηλά Ναι. Όλη την ώρα; Όχι απαραίτητα. Θέλουμε την μπάλα. Ναι. Όλη την ώρα; Δεν είναι απαραίτητο. Αν παίζουμε με μια ομάδα με αμυντική γραμμή αργή, θέλουμε να τους ανεβάσουμε αυτούς ψηλά και να τους χτυπήσουμε στην πλάτη με άμεσες μεταβιβάσεις. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Θέλουμε την μπάλα να την κερδίζουμε άμεσα. Πρέπει να έχουμε ευελιξία σε κάποια πράγματα αλλά η βασική λέξη είναι η ισορροπία»

-Για τον Ρόμπι Κιν που είχε παίκτη στη Λίβερπουλ: «Τον συνάντησα πρόσφατα σε ένα συνέδριο της UEFA και μιλήσαμε για το ποδόσφαιρο. Η ομάδα του παίζει καλό ποδόσφαιρο και θα είναι χαρούμενος με την καριέρα του. Έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο και πιστεύω πως τα πάει πολύ καλά».