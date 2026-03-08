Μπενφίκα – Πόρτο: Αποβλήθηκε ο Μουρίνιο μετά από χειρονομίες που έκανε προς στο πάγκο της πρώην ομάδας του (βίντεο)

Χαμός έγινε στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι της Πορτογαλίας μεταξύ Μπενφίκα και Πόρτο όταν σημειώθηκε επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Ζοσέ Μουρίνιο.

Μετά το γκολ του Μπαρέιρο που έφερε το ματς στα ίσα για τους Αετούς επικράτησε ένταση μεταξύ των δυο πάγκων, η οποία κορυφώθηκε με χειρονομίες του Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός τα έβαλε με τον διαιτητή της αναμέτρησης με έντονες διαμαρτυρίες, οι οποίες του στοίχισαν την κόκκινη κάρτα και την αποβολή του από το ματς.

🟥| JOSE MOURINHO IS SHOWN A RED CARD



pic.twitter.com/EMAlxYs9MG— Futball Centa (@futballcenta) March 8, 2026

Ενώ αποχωρούσε για τα αποδυτήρια πάντως ο Μουρίνιο στράφηκε ξανά προς τον πάγκο των Δράκων με χαρακτηριστικές χειρονομίες, ενώ με αποβολή τιμωρήθηκε και ο Νίκλας Οταμέντι για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Στο μεταξύ, το ντέρμπι είχε επεισοδιακό χαρακτήρα και χρειάστηκε μάλιστα και η επέμβαση της πυροσβεστικής για να αποφευχθούν τα χειρότερα, αφού στην εξέδρα των οργανωμένων οπαδών της Μπενφίκα άρχισαν να καίγονται καθίσματα.

Houve cadeiras a arder no Estádio da Luz na zona dos No Name Boys no clássico Benfica-FC Porto. Os bombeiros acorreram ao local para apagar.#classico #fcporto #benfica #abolanoclassico pic.twitter.com/QALeuNLMab— A BOLA (@abolapt) March 8, 2026

Σε αμιγώς αγωνιστικό επίπεδο, η Μπενφίκα κατάφερε και επέστρεψε από το 0-2, ισοφαρίζοντας με γκολ των Σχέλντερουπ (69′) και Μπαρέιρο (89′), ενώ στο φινάλε αποβλήθηκαν τόσο ο Οταμέντι, όσο και ο Μουρίνιο.