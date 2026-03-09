Μπάγερν Μονάχου: Ανανέωσε για 3 χρόνια τον Αντρέας Ομπστ

Η Μπάγερν Μονάχου προχώρησε σε μία σημαντική κίνηση, ανανεώνοντας τον καλύτερό της παίκτη, Αντρέας Ομπστ, μέχρι το 2029.

Ο Γερμανός γκαρντ ήταν ένα από τα πιο καυτά ονόματα μαζί με τον Μάικ Τζειμς που θα έμεναν ελεύθεροι το καλοκαίρι, όμως οι Βαυαροί δεν θα το επέτρεπαν. Η Ντουμπάι κινήθηκε για την απόκτησή του πριν λίγους μήνες, όμως ο Ομπστ δεν αφήνει την ομάδα της καρδιάς του.

Ο 29χρονος σε 21.2 λεπτά μέσο όρο μετράει 14.4 πόντους στην φετινή Euroleague, ενώ το 2024 απέδειξε το πόσο καλός σουτέρ είναι βάζοντας 11 τρίποντα στην νίκη της Μπάγερ με 100-78 επί της Μπαρτσελόνα. Ο αγώνας αυτός του έδωσε και το ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης για τα πιο πολλά τρίποντα σε έναν αγώνα.

Βρίσκεται από το 2021 στην ομάδα και θα συνεχίζει να πορεύεται μαζί της μέχρι το 2029.