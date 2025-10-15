Λουκάκου: Δεν μπορεί να παραστεί στην κηδεία του πατέρα του – Καταγγέλλει “οικογενειακό εκβιασμό”

Σε μία απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο επιθετικός της Νάπολι, Ρομέλου Λουκάκου, και τα αδέλφια καθώς αναφέρουν ότι δεν θα μπορέσουν να παραβρεθούν στην κηδεία του πατέρα τους.

Ο Ρότζερ Λουκάκου, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 58 ετών στην Κινσάσα του Κονγκό, θα κηδευόταν την Παρασκευή (17/10) στη βασιλική του Κόκελμπεργκ, στις Βρυξέλλες, ωστόσο, όπως ανακοίνωσε ο ποδοσφαιριστής της Νάπολι, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το σώμα του πατέρα του δεν κατέστη δυνατό να μεταφερθεί εγκαίρως στο Βέλγιο.

«Κάποιοι προσπάθησαν να μας εκβιάσουν»

«Όπως ίσως γνωρίζετε, είχαμε προγραμματίσει την κηδεία για αυτή την Παρασκευή. Όμως, λόγω ορισμένων αποφάσεων που ελήφθησαν στην Κινσάσα, δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο», έγραψε ο επιθετικός της Νάπολι.

Ο ίδιος, εκ μέρους του αδελφού του Τζόρνταν και των παιδιών τους, κατήγγειλε δημόσια τη στάση ορισμένων συγγενών: «Ο πατέρας μας πέθανε στις 28 Σεπτεμβρίου και, ως αδέλφια, κάναμε τα πάντα για να φέρουμε τη σορό του στο Βέλγιο. Δυστυχώς, νιώσαμε ότι κάποιοι από την οικογένειά μας μάς εκβίαζαν. Αν ο πατέρας μας ήταν ακόμη εδώ, δε θα το δεχόταν ποτέ αυτό. Μας ραγίζει την καρδιά που δεν μπορούμε να τον συνοδεύσουμε αξιοπρεπώς στο τελευταίο του ταξίδι. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί μας κρατούσε μακριά από ορισμένα μέλη της οικογένειας».

«Αναπαύσου εν ειρήνη, πατέρα» και κλείνει με την συγκινητική έκφραση «Ο Θεός να ευλογεί την ψυχή σου, πατέρα. Σ’ αγαπάμε».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στο Βέλγιο, όπου ο Ρότζερ Λουκάκου είχε ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.