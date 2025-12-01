Λάζαρος Ρότα: Έδωσε την φανέλα του σε νεαρό φίλο του Παναθηναϊκού μετά τον θρίαμβο της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έφυγε νικήτρια από την Λεωφόρο επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 2-3 σε ένα ματς που τα είχε όλα. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Λάζαρος Ρότα προχώρησε σε μία κίνηση που δεν θα έπρεπε να γίνεται είδηση, όμως αποτελεί ακόμη ένα δείγμα ότι ο αθλητισμός ενώνει και δεν χωρίζει.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ο Ρότα έδωσε τη φανέλα του σε μικρό φίλο των πρασίνων έξω από το γήπεδο και έπειτα φωτογραφήθηκαν μαζί.

Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός άνοιξε τη βαλίτσα του και έβγαλε την εμφάνιση της ΑΕΚ και την έδωσε στο μικρό θαυμαστή του, με τους δύο να φωτογραφίζονται και τον φίλο του «τριφυλλιού» να είναι ιδιαίτερα χαρούμενος.