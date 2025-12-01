“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λάζαρος Ρότα: Έδωσε την φανέλα του σε νεαρό φίλο του Παναθηναϊκού μετά τον θρίαμβο της ΑΕΚ

Μία ιδιαίτερα όμορφη κίνηση από τον διεθνή μπακ

Λάζαρος Ρότα: Έδωσε την φανέλα του σε νεαρό φίλο του Παναθηναϊκού μετά τον θρίαμβο της ΑΕΚ
(ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Η ΑΕΚ έφυγε νικήτρια από την Λεωφόρο επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 2-3 σε ένα ματς που τα είχε όλα. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Λάζαρος Ρότα προχώρησε σε μία κίνηση που δεν θα έπρεπε να γίνεται είδηση, όμως αποτελεί ακόμη ένα δείγμα ότι ο αθλητισμός ενώνει και δεν χωρίζει.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ο Ρότα έδωσε τη φανέλα του σε μικρό φίλο των πρασίνων έξω από το γήπεδο και έπειτα φωτογραφήθηκαν μαζί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός άνοιξε τη βαλίτσα του και έβγαλε την εμφάνιση της ΑΕΚ και την έδωσε στο μικρό θαυμαστή του, με τους δύο να φωτογραφίζονται και τον φίλο του «τριφυλλιού» να είναι ιδιαίτερα χαρούμενος.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ