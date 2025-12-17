Κωνσταντής Τζολάκης: Επιθυμία της Μπεσίκτας να τον αποκτήσει, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ

Στο ραντάρ της Μπεσίκτας έχει μπει σύμφωνα με ΜΜΕ από την Τουρκία, ο Κωνσταντής Τζολάκης, η οποία είναι έτοιμη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον αποκτήσει.

Μέχρι στιγμής η προσφορά που «παίζεται» για τον Έλληνα τερματοφύλακα είναι στα 20.000.000 ευρώ, προσφορά που δεν φαίνεται να ικανοποιεί σε πρώτο στάδιο τον Ολυμπιακό. Ο προπονητής της Μπεσίκτας, Σεργκέν Γιαλτσίν, έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον 23χρονό και έχει δώσει το «οκ» στον σύλλογο για την ικανοποίηση του επιθυμητού ποσού που αναζητούν οι Πειραιώτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Sergen Yalçın’dan Kaleye Dev Hamle! Beşiktaş’ta Tzolakis Operasyonu: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın raporuyla Konstantinos Tzolakis ismi gündeme geldi. Liverpool’un da radarında olan Yunan kaleci için siyah beyazlılar 20 milyon Euro’luk uzun vadeli bir… https://t.co/99JILDtGvQ pic.twitter.com/X5pdvN1CQ2— BJK Taraftar (@BJKTaraftarx) December 16, 2025

Οι ερυθρόλευκοι φυσικά δεν θα παραχωρήσουν τον βασικό τους τερματοφύλακα τόσο εύκολα, μιας και το μέλλον του Τζολάκη είναι λαμπρό με μεγάλες εμφανίσεις μόνο στα 23 του έτη. Σίγουρα αν η προσφορά δεν ανέβει από πλευράς των Τούρκων δεν θα υπάρξει συμφωνία και μένει η απόφαση αν θα αυξηθεί δραματικά η προσφορά ή θα αναθεωρήσουν για την απόκτησή του.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει 19 συμμετοχές τη φετινή σεζόν (Champions League και Stoiximan SuperLeague) με 10 clean sheet.