Κατερίνα Στεφανίδη: Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά την γέννηση του γιου της
Επτά μήνες μετά την γέννηση του
Μετά από 1,5 χρόνο και έχοντας πλέον γίνει μητέρα, η Κατερίνα Στεφανίδη ετοιμάζεται να επιστρέφει στην δράση και στους μεγάλους αγώνες.
Η γέννηση του γιου της έγινε τον Ιούλιο του 2025 και λίγο αργότερα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επέστρεψε στις προπονήσεις μαζί με τον σύζυγο και προπονητή της, Μίτσελ Κρίερ.
Περίπου επτά μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού της, η Κατερίνα Στεφανίδη επιστρέφει στους αγώνες, με πρώτο σταθμό τα φημισμένα Millrose Games στη Νέα Υόρκη, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις