Κατερίνα Στεφανίδη: Επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά την γέννηση του γιου της

Μετά από 1,5 χρόνο και έχοντας πλέον γίνει μητέρα, η Κατερίνα Στεφανίδη ετοιμάζεται να επιστρέφει στην δράση και στους μεγάλους αγώνες.

Η γέννηση του γιου της έγινε τον Ιούλιο του 2025 και λίγο αργότερα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επέστρεψε στις προπονήσεις μαζί με τον σύζυγο και προπονητή της, Μίτσελ Κρίερ.

Περίπου επτά μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού της, η Κατερίνα Στεφανίδη επιστρέφει στους αγώνες, με πρώτο σταθμό τα φημισμένα Millrose Games στη Νέα Υόρκη, την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου.