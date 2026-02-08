Καρδίτσα – Παναθηναϊκός 53-78: “Περίπατος” στην Θεσσαλία με Χολμς και άμυνα

Όντας επηρεασμένος από την κακή εμφάνιση με την Παρτιζάν, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νωθρά όμως επικράτησε εύκολα της Καρδίτσας 53-78 σε αγώνα για την 18η αγωνιστική της Basket League.

Η Καρδίτσα έμεινε στο παιχνίδι για ένα ημίχρονο χωρίς να απειλήσει πραγματικά το “Τριφύλλι” και ο Παναθηναϊκός με μπροστάρη τον Ρισόν Χολμς πάτησε γκάζι στο β’ μέρος και με ένα επιμέρους 13-31 πήρε την νίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρισόν Χολμς με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν ο καλύτερος του παρκέ, ενώ «διψήφιοι» ήταν και οι Τολιόπουλος, Χουάντσο, οι οποίοι είχαν από 11 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός πάτησε το πόδι στο γκάζι και πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 13-31 (!) με το οποίο εκτόξευσε τον δείκτη του σκορ στο +28 (35-63) με τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου.

Στην εξίσωση μπήκαν οι περισσότεροι παίκτες των «πρασίνων» οι οποίοι είχαν μετατρέψει το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο. Και ουσιαστικά έριξαν και πρόωρα τους τίτλους τέλους.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο η τελευταία περίοδο εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία καθώς η ομάδα του Άταμαν είχε φροντίσει να «καθαρίσει» μία και καλή με την υπόθεση της νίκης.

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 22-32, 35-63, 53-78.