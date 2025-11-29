Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες του Άρη, της Κηφισιάς και του Βόλου – Αύριο το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Σέντρα στην 12η αγωνιστική της Super League που ξεκίνησε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11) με τον Βόλο να φεύγει με το διπλό από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Ακολούθησαν άλλες δυο αναμετρήσεις. Ο Άρης πήρε μία νίκη – θρίλερ επί της ΑΕΛ Novibet με 2-1, με το “τρίποντο” να κρίνεται στο τελευταίο λεπτό και κρατήθηκε την έβδομη θέση. Η Κηφισιά έμεινε στο -1 από τους Θεσσαλονικείς, μετά το 3-0 επί του Πανσερραϊκού.

Τα τρία παιχνίδια προηγήθηκαν του προγράμματος της Κυριακής στο οποίο δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Οι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν δύσκολες εκτός έδρας αποστολές απέναντι σε Λεβαδειακό και Παναιτωλικό.

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Super League

ΟΦΗ – Βόλος 0-1

Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Ατρόμητος – Αστέρας Aktor 17:00 NS2 HD

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 17:00 CS1 HD

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 19:00 NS PRIME

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 21:00 CS1 HD

Η βαθμολογία (12 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 28

2. ΠΑΟΚ 26

3. ΑΕΚ 25

4. Λεβαδειακός 21

————————————–

5. Βόλος 21

6. Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 15

————————————–

9. Παναιτωλικός 12

10. Ατρόμητος 9

11. ΟΦΗ 9

12. Αστέρας Aktor 8

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

* Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει δέκα ματς και ο ΟΦΗ ένδεκα

* Άρης, ΑΕΛ Novibet, Βόλος, Κηφισιά και Πανσερραϊκός έχουν δώδεκα παιχνίδια