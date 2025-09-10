Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Η αγκαλιά του Σλούκα με την Μαρία Δαρσινού και την κόρη τους μετά την νίκη απέναντι στην Λιθουανία

Δείτε το όμορφο στιγμιότυπο

EuroBasket 2025: Η αγκαλιά του Σλούκα με την Μαρία Δαρσινού και την κόρη τους μετά την νίκη απέναντι στην Λιθουανία
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συγκλονιστικές εικόνες εξελίχθηκαν μέσα και έξω από το παρκέ μετά την πρόκριση της Ελλάδα στα ημιτελικά του EuroBasket για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Ο Κώστας Σλούκας μετά το φινάλε της αναμέτρησης έσπευσε στις κερκίδες, όπου τον περίμεναν η σύζυγός του, Μαρία Δαρσινού, και η μικρή τους κόρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σλούκας τις αγκάλιασε συγκινημένος σε μία στιγμή που αποτυπώνει το μέγεθος της επιτυχίας, το πόσο σημαντικό ήταν για τον βετεράνο πόιντ γκαρντ, αλλά και το δέσιμο της οικογένειας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ