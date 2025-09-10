EuroBasket 2025: Η αγκαλιά του Σλούκα με την Μαρία Δαρσινού και την κόρη τους μετά την νίκη απέναντι στην Λιθουανία
Δείτε το όμορφο στιγμιότυπο
Συγκλονιστικές εικόνες εξελίχθηκαν μέσα και έξω από το παρκέ μετά την πρόκριση της Ελλάδα στα ημιτελικά του EuroBasket για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.
Ο Κώστας Σλούκας μετά το φινάλε της αναμέτρησης έσπευσε στις κερκίδες, όπου τον περίμεναν η σύζυγός του, Μαρία Δαρσινού, και η μικρή τους κόρη.
Ο Σλούκας τις αγκάλιασε συγκινημένος σε μία στιγμή που αποτυπώνει το μέγεθος της επιτυχίας, το πόσο σημαντικό ήταν για τον βετεράνο πόιντ γκαρντ, αλλά και το δέσιμο της οικογένειας.
