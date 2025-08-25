Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων με Δανία και Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή της Εθνική Ελλάδας.

Στην μάχη των προκριματικών ρίχνεται η Εθνική Ελλάδας στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο την πρόκριση σε τελική φάση διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 2014. ο ταξίδι της «γαλανόλευκης» θα ξεκινήσει στις 5 Σεπτεμβρίου, όπου θα αντιμετωπίσει επί ελληνικού εδάφους τη Λευκορωσία, ενώ στις 8 Σεπτεμβρίου θα «διασταυρώσει τα ξίφη της» με τη Δανία και πάλι στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο πλαίσιο των δύο αυτών παιχνιδιών, ο ομοσπονδιακός μας προπονητής έκανε γνωστά τα ονόματα που συμπεριέλαβε στη λίστα των κλήσεων του.

Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.