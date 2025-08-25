Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Ενόψει των αναμετρήσεων με Λευκορωσία και Δανία
Ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων με Δανία και Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή της Εθνική Ελλάδας.
Στην μάχη των προκριματικών ρίχνεται η Εθνική Ελλάδας στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο την πρόκριση σε τελική φάση διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 2014. ο ταξίδι της «γαλανόλευκης» θα ξεκινήσει στις 5 Σεπτεμβρίου, όπου θα αντιμετωπίσει επί ελληνικού εδάφους τη Λευκορωσία, ενώ στις 8 Σεπτεμβρίου θα «διασταυρώσει τα ξίφη της» με τη Δανία και πάλι στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Στο πλαίσιο των δύο αυτών παιχνιδιών, ο ομοσπονδιακός μας προπονητής έκανε γνωστά τα ονόματα που συμπεριέλαβε στη λίστα των κλήσεων του.
Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι:
Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Δουβίκας.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις