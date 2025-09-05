Ελλάδα – Λευκορωσία: Αυτή είναι η ενδεκάδα της Εθνικής

Για την 1η αγωνιστική του 3ου Ομίλου η Εθνική Ελλάδας θα υποδεχθεί τη Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης», σήμερα, Παρασκευή (05/09) στις 21:30, στην προσπάθεια της στα European Qualifiers.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας γνωστοποίησε την ενδεκάδα της γαλανόλευκης για την πρεμιέρα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας

Αυτή είναι η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Τζολάκης, Tσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μπακασέτας, Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης.

Αναπληρωματικοί: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Κυριακόπουλος, Μασούρας, Ιωαννίδης, Πέλκας, Ρότα, Χατζηδιάκος, Κωνσταντέλιας, Μάνταλος, Μουζακίτης, Σιώπης.