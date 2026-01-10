Copa Africa: Ασταμάτητη Νιγηρία νίκησε την Αλγερία και θα βρει στα ημιτελικά το Μαρόκο του Ελ Κααμπί (βίντεο)
Τα προημιτελικά ολοκληρώνονται με το ματς μεταξύ Αιγύπτου και Νιγηρίας
Η Νιγηρία ήταν καλύτερη, νίκησε στο Μαρακές την Αλγερία με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά στο Copa Africa, όπου την περιμένει το Μαρόκο, που φιλοξενεί τη διοργάνωση.
Ο Βίκτορ Οσίμεν ήταν και πάλι ο ηγέτης της ομάδας του, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ, ενώ ο Ανταμς ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 57ο λεπτό, μ’ εξαιρετική προσωπική προσπάθεια. Έτσι, Μπρούνο και Ελ Κααμπί από συμπαίκτες στον Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον με στόχο ένα εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.
Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα στην προημιτελική φάση του Copa Africa και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:
09/01/2026
Α.Μάλι – Σενεγάλη 0-1
Β.Καμερούν – Μαρόκο 0-2
10/01/2026
Γ.Αλγερία – Νιγηρία 0-2
Δ.Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 21:00
Ημιτελικοί
14/01/2026
α.Σενεγάλη – Νικητής Δ 18:00
β.Μαρόκο – Νιγηρία 21:00
Μικρός Τελικός
17/01/2026, 18:00
Τελικός
18/01/2026, 21:00
Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ
