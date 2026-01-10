Copa Africa: Ασταμάτητη Νιγηρία νίκησε την Αλγερία και θα βρει στα ημιτελικά το Μαρόκο του Ελ Κααμπί (βίντεο)

Η Νιγηρία ήταν καλύτερη, νίκησε στο Μαρακές την Αλγερία με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά στο Copa Africa, όπου την περιμένει το Μαρόκο, που φιλοξενεί τη διοργάνωση.

Ο Βίκτορ Οσίμεν ήταν και πάλι ο ηγέτης της ομάδας του, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ, ενώ ο Ανταμς ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 57ο λεπτό, μ’ εξαιρετική προσωπική προσπάθεια. Έτσι, Μπρούνο και Ελ Κααμπί από συμπαίκτες στον Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον με στόχο ένα εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα στην προημιτελική φάση του Copa Africa και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

09/01/2026

Α.Μάλι – Σενεγάλη 0-1

Β.Καμερούν – Μαρόκο 0-2

10/01/2026

Γ.Αλγερία – Νιγηρία 0-2

Δ.Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026

α.Σενεγάλη – Νικητής Δ 18:00

β.Μαρόκο – Νιγηρία 21:00

Μικρός Τελικός

17/01/2026, 18:00

Τελικός

18/01/2026, 21:00

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ