Copa Africa: Ασταμάτητη Νιγηρία νίκησε την Αλγερία και θα βρει στα ημιτελικά το Μαρόκο του Ελ Κααμπί (βίντεο)

Τα προημιτελικά ολοκληρώνονται με το ματς μεταξύ Αιγύπτου και Νιγηρίας

Copa Africa: Ασταμάτητη Νιγηρία νίκησε την Αλγερία και θα βρει στα ημιτελικά το Μαρόκο του Ελ Κααμπί (βίντεο)
EPA
Η Νιγηρία ήταν καλύτερη, νίκησε στο Μαρακές την Αλγερία με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά στο Copa Africa, όπου την περιμένει το Μαρόκο, που φιλοξενεί τη διοργάνωση.

Ο Βίκτορ Οσίμεν ήταν και πάλι ο ηγέτης της ομάδας του, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ, ενώ ο Ανταμς ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 57ο λεπτό, μ’ εξαιρετική προσωπική προσπάθεια. Έτσι, Μπρούνο και Ελ Κααμπί από συμπαίκτες στον Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον με στόχο ένα εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα στην προημιτελική φάση του Copa Africa και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

09/01/2026
Α.Μάλι – Σενεγάλη                    0-1
Β.Καμερούν – Μαρόκο                  0-2

10/01/2026
Γ.Αλγερία – Νιγηρία                  0-2
Δ.Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού      21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026
α.Σενεγάλη – Νικητής Δ              18:00
β.Μαρόκο – Νιγηρία                  21:00

Μικρός Τελικός
17/01/2026,                         18:00

Τελικός
18/01/2026,                         21:00
Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ

ΣΧΟΛΙΑ
