Γιος Φερστάπεν: Τρομακτικό ατύχημα σε αγώνα Ράλλυ στο Βέλγιο (βίντεο)

Ο πατέρας του 4 φορές πρωταθλητή της F1, Μαξ Φερστάπεν, είχε μια τρομακτική σύγκρουση σε αγώνα Ράλλυ στο Βέλγιο, όπου συγκρούστηκε με δέντρο.

Σώος βγήκε από τα συντρίμμια του αγωνιστικού του ο Γιος Φερστάπεν όπως και ο συνοδηγός του, Τζάσπερ Βερμιούλεν, μετά από σφοδρή σύγκρουση στο δάσος της Βαλλωνίας.

Ο πρώην οδηγός της F1 πλέον αγωνίζεται σε επιλεγμένους αγώνες Ράλλυ, αφήνοντας την καριέρα του μονοθέσιου, με το πιο πρόσφατο να είναι το «Rallye des Wallonie» στο Βέλγιο. Το φινάλε του αγώνα δεν ήταν αυτό που θα ήθελε ο Ολλανδός, καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής 26/04 το αυτοκίνητου έπεσε πάνω σε δέντρο.

F1 sürücüsü Max Verstappen'in babası Jos Verstappen, ralli aracıyla feci bir kaza geçirdi: pic.twitter.com/oW7H5ZboVq— Denge+ (@dengeplus) April 27, 2026

Στο βίντεο γίνεται αντιληπτή η σύγκρουση του μπάκετ τους με το δέντρο σε δεξιά στροφή που επιχείρησε να κάνει, αλλά και με το Skoda Fabia που οδηγούσαν να γίνεται παλιοσίδερα.

Η οργάνωση ανέφερε ότι οι οδηγοί δεν έφεραν τραυματισμούς και απεγκλωβίστηκαν αμέσως από το όχημα.