Bundesliga: Εκτός έδρας νίκες για Ντόρμουντ, Λεβερκούζεν

Η Ντόρμουντ πανηγύρισε το διπλό στη έδρα της Μάιντζ και σκαρφάλωσε ξανά στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ταυτόχρονα, η Μπάγερ Λεβερκούζεν πήρε “ανάσα” μετά την νίκη με 2-1 στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ “καθάρισε” το ματς της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga από το πρώτο ημίχρονο, με τον Σβένσον να ανοίγει το σκορ στο 27′ και τον Αντεγιέμι να “σφραγίζει” τη νίκη της ομάδας του στο 40′. Οι Βεστφαλοί επανήλθαν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας στο γερμανικό πρωτάθλημα, όπου όμως η Μπάγερν Μονάχου έχει ήδη ξεφύγει στο +5, αφού έχει ξεκινήσει με το απόλυτο 5/5

Χαμηλά στη βαθμολογία παραμένει από την πλευρά της η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία όμως κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 2-1 στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι. Ταπσόντα και Πόκου βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα για να χαρίσουν στην ομάδα τους το πολυπόθητο διπλό.

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου στην Bundesliga

Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης 4-0

Βόλφσμπουργκ – Λειψία 0-1

Μάιντζ – Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-2

Σαν Πάουλι – Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-2

Χάιντενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ 2-1