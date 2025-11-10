Ζώδια: Αυτά είναι τα 4 πιο τυχερά της εβδομάδας – Νέες ευκαιρίες για αλλαγές και πρόοδο

Η εβδομάδα από 10 έως 16 Νοεμβρίου φέρνει μαζί της έντονη αστρολογική δυναμική, με τον ανάδρομο Δία και τον Ουρανό να δημιουργούν ένα ενεργειακό πεδίο γεμάτο ευκαιρίες, αλλά και την ανάγκη για αναθεώρηση. Τέσσερα ζώδια, ωστόσο, φαίνεται να δέχονται την πιο ευνοϊκή ενέργεια του σύμπαντος, έτοιμα να αδράξουν την τύχη, αρκεί να ακούσουν το εσωτερικό τους ένστικτο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Για τον Σκορπιό, αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στην αυτογνωσία και τη συγχρονικότητα. Με τον Δία να γυρίζει ανάδρομο στον Καρκίνο από τις 11 Νοεμβρίου, οι ευκαιρίες για ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του είναι άμεσες.

Η συμβολική ημερομηνία 11/11 λειτουργεί ως ένα ισχυρό σημάδι για νέες αρχές. Ο Σκορπιός καλείται να εμπιστευτεί τη διαίσθησή του, να ρισκάρει και να ζήσει σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις βαθύτερες επιθυμίες του.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ο ανήσυχος Τοξότης νιώθει έντονα την ανάγκη να επαναφέρει το πάθος και την περιπέτεια στη ζωή του. Το τελευταίο διάστημα, η ρουτίνα ίσως τον έχει κουράσει. Η Σελήνη στο τελευταίο τέταρτο στον Λέοντα την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, λειτουργεί ως αφύπνιση, ενθαρρύνοντάς τον να διεκδικήσει ξανά τη χαρά της ζωής.

Το σύμπαν τον καλεί να βρει την ισορροπία ανάμεσα στη σταθερότητα που έχει χτίσει και την εξερεύνηση που λαχταρά. Είτε μέσω ενός ταξιδιού είτε μέσω μιας νέας εμπειρίας, το ένστικτό του είναι ο καλύτερος οδηγός του προς την τύχη.

ΤΑΥΡΟΣ

Η τρέχουσα περίοδος υπενθυμίζει στον Ταύρο ότι η πραγματική δράση βρίσκεται στο παρόν. Η λογική φύση του, που τον ωθεί στην αναζήτηση αποδείξεων, πρέπει να χαλαρώσει. Ο ανάδρομος Ουρανός στο ζώδιό του από τις 7 Νοεμβρίου, του δίνει την ώθηση να γίνει πιο ευέλικτος και ανοιχτός στις αναγκαίες αλλαγές.

Αυτή η ευελιξία είναι το κλειδί για να προσελκύσει την τύχη. Το Σάββατο κορυφώνεται η αστρολογική δυναμική, φέρνοντας ευκαιρίες και νέες εμπειρίες. Μέχρι τον Ιανουάριο, ο Ταύρος πρέπει να δεσμευτεί πλήρως στα όνειρά του.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ο Καρκίνος, επηρεαζόμενος άμεσα από τον ανάδρομο Δία στον Καρκίνο (από 11/11), βρίσκεται μπροστά σε μια περίοδο όπου οι προσωπικές του ευθύνες αποκτούν νέο βάθος και νόημα. Το σύμπαν τον ανταμείβει για τη φροντίδα και την αφοσίωσή του στους δικούς του.

Η τύχη τον ευνοεί σε θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και την συναισθηματική ασφάλεια. Είναι η ιδανική στιγμή για να πάρει αποφάσεις σχετικά με τον χώρο που ζει ή για να επενδύσει σε σχέσεις που τον γεμίζουν.