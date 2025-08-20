«Μαύρο φεγγάρι» στις 23 Αυγούστου – Τα 3 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες αλλαγές

Ένα σπάνιο αστρονομικό γεγονός αναμένεται στις 23 Αυγούστου 2025, όταν θα κάνουμε την εμφάνισή μας στο «μαύρο φεγγάρι». Πρόκειται για το τέταρτο νέο φεγγάρι μέσα σε μία αστρονομική εποχή, ένα φαινόμενο που δεν θα ξανασυμβεί πριν από το 2027.

Αν και το «μαύρο φεγγάρι» δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι, η επίδρασή του στον νυχτερινό ουρανό είναι σημαντική, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για αστρονομική παρατήρηση. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστρολογία, η επιρροή του θα είναι ακόμη πιο έντονη, επηρεάζοντας δραματικά τρία συγκεκριμένα ζώδια.

Τι είναι το «Μαύρο φεγγάρι»

Ο όρος «μαύρο φεγγάρι» έχει τις ρίζες του στην αστρολογία. Αναφέρεται στη σπάνια περίπτωση που σε μία αστρονομική εποχή, δηλαδή στο διάστημα ανάμεσα σε ένα ηλιοστάσιο και μια ισημερία, συμβαίνουν τέσσερα νέα φεγγάρια.

Το τέταρτο από αυτά χαρακτηρίζεται ως «μαύρο φεγγάρι». Αυτή η σπάνια σεληνιακή φάση είναι γεμάτη συμβολισμούς και υποδηλώνει την έναρξη ενός νέου κύκλου, γεμάτου ευκαιρίες και αλλαγές.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά ποια είναι τα 3 ζώδια που θα βιώσουν μεγάλες αλλαγές.

Καρκίνος

Για εσάς, το «μαύρο φεγγάρι» φέρνει ευκαιρίες για κοινωνική επανένωση. Εάν η ανάδρομη πορεία του Ερμή δημιούργησε παρεξηγήσεις, τώρα είναι η ιδανική στιγμή για να τις ξεκαθαρίσετε και να συμφιλιωθείτε.

Παράλληλα, θα νιώσετε έντονη δημιουργική ενέργεια, η οποία θα σας ωθήσει να αναλάβετε ηγετικούς ρόλους μέσα από τις συνεργασίες σας, με την υποστήριξη του Κρόνου και του Δία.

Λέων

Αυτή η σεληνιακή φάση είναι μια ευκαιρία να επανεξετάσετε σχέδια που είχατε εγκαταλείψει. Θα μπορέσετε να κάνετε πιο ουσιαστική έρευνα, να προσαρμόσετε τους στόχους σας και να τους προσεγγίσετε με μεγαλύτερη πρακτικότητα. Η επιρροή του Κρόνου θα σας βοηθήσει να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και πιστοί στα όνειρά σας.

Παρθένος

Η εποχή ανήκει ολοκληρωτικά σε εσάς. Η Σελήνη στο ζώδιό σας υπενθυμίζει τη σημασία της πίστης στις ικανότητές σας, καθώς διαθέτετε την υπομονή και την επιμονή για να χτίσετε κάτι σημαντικό. Αξιοποιήστε την επιρροή του Κρόνου για να βάλετε γερά θεμέλια.

Ίσως νιώσετε την ανάγκη να επιστρέψετε σε ιδέες του παρελθόντος που σας ενέπνευσαν και να τις ενσωματώσετε τώρα στη ζωή σας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη και τελειοποίηση των ταλέντων σας.