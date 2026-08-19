Σταφυλόκοκκος σε παιδιά: Η επικίνδυνη λοίμωξη του καλοκαιριού

Ο σταφυλόκοκκος είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες που οι γονείς επισκέπτονται τους παιδίατρους το καλοκαίρι. Είναι ένα είδος μικροβίων και μπορεί να προκαλέσει μολύνσεις στον άνθρωπο ενώ διακρίνεται σε περίπου 32 είδη.

Ο σταφυλόκοκκος μπορεί να επιβιώσει και να αναπαραχθεί στη θάλασσα, στην πισίνα και στην άμμο. Επίσης, μπορεί να αναπτυχθεί σε τρόφιμα που δεν έχουν συντηρηθεί ή πλυθεί σωστά, χωρίς να προκαλέσει κάποια ορατή αλλοίωση στην όψη ή στη γεύση.

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Ποια είναι τα συμπτώματα στα παιδιά

Οι σταφυλοκοκκικές δερματικές λοιμώξεις είναι αρκετά συχνές, ειδικά στα παιδιά και τα βρέφη κυρίως τους θερινούς μήνες, με την αυξημένη εφίδρωση του δέρματος. Εμφανίζεται σαν πληγή σε διάφορα σημεία του σώματος, αλλά πιο συχνά γύρω από τη μύτη, το στόμα, τα αυτιά, αλλά και στα άκρα και στον κορμό του σώματος. Πολύ συχνά εμφανίζεται σε σημεία όπου το παιδί έχει γρατζουνιστεί ή τραυματιστεί, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε υγιές δέρμα.

Ο σταφυλόκοκκος είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και μεταδίδεται εξ’ επαφής όταν τα παιδιά συνεχίζουν να ξύνουν τις πληγές τους ή ακουμπούν τις εκκρίσεις, και μετά, δημιουργούν στο ίδιο τους το σώμα καινούριες πληγές ή παίζοντας με άλλα παιδιά κολλούν και εκείνα.

Πρόληψη κατά του σταφυλόκοκκου

Καθώς μεταδίδεται κυρίως με τα χέρια, το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης είναι το πολύ καλό πλύσιμο των χεριών, αλλά και το κάλυμμα οποιασδήποτε πληγής στο δέρμα. Παράλληλα σύμφωνα με τους παιδίατρους τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από τσιμπήματα εντόμων, αλλά και να αντιμετωπίζονται τα τσιμπήματα άμεσα.

Στα παιδιά πρέπει να γίνεται συχνή αλλαγή στις πετσέτες και το κάθε ένα, να έχει τη δική του. Είναι απαραίτητο να κάνει ντους πριν και μετά το κολύμπι στην θάλασσα ή την πισίνα αλλά και να κόβονται τα νύχια τους, να είναι καθαρά.

Ένα παιδί που έχει μολυνθεί με σταφυλόκοκκο δεν θα πρέπει να ακουμπά φαγητό που θα φάνε κι άλλοι, ενώ θα πρέπει να απολυμαίνονται και οι πάγκοι όπου ακουμπά το φαγητό.

Διάγνωση και αντιμετώπιση

Οι γονείς πρέπει να πηγαίνουν στον παιδίατρο, να κάνουν μία καλλιέργεια από τη βλάβη κι από το ρινικό έκκριμα και μετά να ακολουθήσουν την ενδεικνυόμενη θεραπεία. Ο δερματικός σταφυλόκοκκος μπορεί να αντιμετωπιστεί και με τοπική αγωγή, αν δεν είναι εκτεταμένη η βλάβη. Αν είναι όμως εκτεταμένη, ο παιδίατρος μπορεί να δώσει αντιβίωση.