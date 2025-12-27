Το παιδί σας αρρωσταίνει συνέχεια; Τι να κάνετε και πότε πρέπει να ανησυχήσετε

Πολλά παιδιά είναι άρρωστα όλο το χειμώνα. Ξεκινούν από τον Οκτώβριο και φτάνει Μάρτιος όπου αρχίζουν να συνέρχονται.

Κολλάνε τη μία ίωση μετά την άλλη, αρρωσταίνουν διαδοχικά και χωρίς να έχουν γίνει πλήρως καλά, με αποτέλεσμα να εξαντλούνται. Οι γονείς ανησυχούν και η ερώτηση που καλούνται να απαντήσουν οι γιατροί είναι «γιατί το παιδί μου είναι συνέχεια άρρωστο;».

Ειδικά για τα μικρά παιδιά ο κύριος λόγος που αρρωσταίνουν τόσο συχνά είναι γιατί κάθε φορά εκτίθενται και σε ένα καινούργιο ιό. Τα παιδιά αποκτούν ανοσία και συνεπώς άμυνα όταν εκτεθούν σε όλους τους ιούς και αυτό μπορεί να κρατήσει για χρόνια.

Οι παιδίατροι, πάντως είναι καθησυχαστικοί και όπως λένε είναι απόλυτα φυσιολογικό να αρρωσταίνει ένα παιδί 10-15 φορές το χρόνο και ειδικά τη χειμερινή περίοδο που διαρκεί περίπου 6μήνες.

Πότε πρέπει να ανησυχούν οι γονείς

Θα πρέπει να ανησυχήσετε αν δείτε ότι το παιδί σας να παρουσιάζει συνεχώς ωτίτιδες, κάνει βαριές λοιμώξεις όπως πνευμονίες και λοιμώξεις ή δεν αναπτύσσεται καλά, δεν έχει κέφι και είναι κουρασμένο.

Θα ήταν λοιπόν καλό να μιλήσετε με τον παιδίατρο σας για να βρεθεί η αιτία εάν παρουσιάζουν κάποιες από τις παρακάτω καταστάσεις:

Περισσότερες από 8 νέες ωτίτιδες το έτος

Πάνω από 2 πνευμονίες ανά έτος

2 μήνες αντιβιοτική θεραπεία χωρίς αποτέλεσμα

Δεν αναπτύσσεται σωματικά

Αποστήματα στο δέρμα

Εξάνθημα στο στόμα ή στο δέρμα που δεν υποχωρεί

Ιστορικό ανοσοανεπάρκειας στην οικογένεια

Πώς θα αποφύγουμε τις αλλεπάλληλες ιώσεις

Για να προφυλάξουμε το παιδί που είναι στο σπίτι από τις διαδοχικές ιώσεις πρέπει να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής.

Ο τακτικός αερισμός των εσωτερικών χώρων βοηθάει στην ανανέωση του αέρα. Οι γονείς γυρνώντας από την δουλεία τους, πρέπει να πλένουν τα χέρια τους, ενώ αν υπάρχουν αδελφάκια που πηγαίνουν στο σχολείο, καλό είναι να μένουν μακριά από τα μικρότερα παιδιά.

Τι μπορείτε να κάνετε