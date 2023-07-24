Τέλος τα rapid test για την είσοδο στα νοσοκομεία – Οι νέοι κανονισμοί

Αλλάζουν άρδην τα μέτρα που υπήρχαν μέχρι σήμερα στα νοσοκομεία μετά από το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε σήμερα και προβλέπει άλλα ζητούμενα.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε, οι περιορισμοί άρθηκαν, ωστόσο διατηρούνται μόνο για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως.

Πιο συγκεκριμένα, από σήμερα ισχύει:

Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α και υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από το υγειονομικό προσωπικό που έρχεται σε επαφή με ασθενείς υψηλού κινδύνου (ασθενείς ογκολογικοί, ανοσοκατασταλμένοι, μεταμοσχευμένοι και ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας), καθώς και τους ασθενείς που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Λειτουργία των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) των δομών υγείας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτως της νόσησής τους από κορονοϊό COVID-19.

Δυνατότητα διενέργειας των εργαστηριακών ελέγχων (PCR ή rapid test) για κορονοϊό COVID-19 εντός των διαγνωστικών κέντρων/εργαστηρίων χωρίς να απαιτείται η λειτουργία των ISO BOXES στις εισόδους των δομών αυτών για τη διενέργεια των ανωτέρω εργαστηριακών ελέγχων.

Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση είτε με τακτικό ραντεβού είτε εκτάκτως (για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών) δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19.

Ασθενείς που προσέρχονται ή εισάγονται – νοσηλεύονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας, υπόκεινται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) όταν παρουσιάζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.

Το επισκεπτήριο επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό της εκάστοτε δημόσιας ή ιδιωτικής δομής υγείας. Απαγορεύεται η είσοδος στους επισκέπτες που εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.

Ένας (1) συνοδός ανά ασθενή. Ειδικώς για ασθενείς που δεν δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν επιτρέπεται ένας (1) συνοδός ανά ασθενή που δύναται να εναλλάσσεται. Εξαιρετικά για τους παιδιατρικούς ασθενείς επιτρέπονται έως δύο (2) συνοδοί.

Οι συνοδοί ασθενών ή νοσηλευόμενων ασθενών, όπως και οι αποκλειστικοί/κές νοσηλευτές/τριες εφαρμόζουν τους κανόνες της οικείας Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) της εκάστοτε δημόσιας ή ιδιωτικής δομής υγείας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων επιβεβαιώνονται μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR.

Στις δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε δομής, διατηρείται ένας μικρός αριθμός κλινών απομόνωσης σε ειδικούς χώρους, όπου νοσηλεύονται ασθενείς με συμπτωματική νόσο COVID-19 και ανάγκη χορήγησης οξυγόνου. Στις δομές που υφίστανται Μονάδες Λοιμώξεων, αυτές χρησιμοποιούνται για τη νοσηλεία των ασθενών με συμπτωματική νόσο COVID-19 που χρήζουν ειδικής θεραπείας. Οι ασθενείς που εισάγονται για άλλο λόγο και έχουν θετικό έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού COVID-19 (rapid test) αλλά χωρίς συμπτώματα ή σημεία COVID-19, νοσηλεύονται στις οικείες κλινικές της δομής. Ειδικώς οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς (αιματολογικοί, μεταμοσχευμένοι, κ.τ.λ.) με ασυμπτωματική λοίμωξη SARS-CoV-2 νοσηλεύονται σε ειδικούς θαλάμους στην κλινική τους και μόνο εάν έχουν συμπτωματική νόσο COVID-19 και ανάγκη χορήγησης οξυγόνου νοσηλεύονται σε κλίνες COVID-19.

Ειδικώς στις ιδιωτικές δομές υγείας επιτρέπεται η νοσηλεία ασθενών με συμπτωματική νόσο COVID-19, με σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης της δομής.

Η είσοδος ιατρικών επισκεπτών και φαρμακοϋπαλλήλων σε νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα αποκατάστασης επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό της εκάστοτε δημόσιας ή ιδιωτικής δομής υγείας και εφόσον δεν εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.

Υπογραμμίζεται πως οι εργαζόμενοι σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια.

