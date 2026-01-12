Έχετε γρίπη; Οι τροφές που την καταπολεμούν και αυτές που απαγορεύονται

Σε κλοιό γρίπης και ιώσεων βρίσκεται όλη η χώρα το τελευταίο διάστημα με τους επιστήμονες να προβλέπουν πως τις επόμενες ημέρες και μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου θα έχουμε ένα ακόμη πιο ισχυρό κύμα.

Πολλοί αναρωτιούνται τι πρέπει να τρώνε για να αναρρώσουν πιο γρήγορα. Βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της γρίπης και του κοινού κρυολογήματος είναι η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τροφές που πρέπει να εντάξουμε στη διατροφή μας για να μειώσουμε την ταλαιπωρία είναι οι εξής:

Οι σούπες είναι φάρμακο

Η κοτόσουπα αρχικά είναι ένα κλασικό φάρμακο. Ο ζεστός ζωμός βοηθά στην ανακούφιση από τη συμφόρηση και καταπραΰνει τον πονόλαιμο, το κοτόπουλο είναι γεμάτο με πρωτεΐνες και τα λαχανικά που περιέχει, όπως καρότα, σέλινο και κρεμμύδι, προσφέρουν βιταμίνες που στηρίζουν την άμυνα του οργανισμού.

Σκόρδο

Το σκόρδο είναι γνωστό για τη συμβολή του στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Έρευνες έχουν δείξει ότι διαθέτει αντιικές ιδιότητες και μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να αντιμετωπίσει λοιμώξεις. Σε συνδυασμό με τη βιταμίνη C που περιέχει το σκόρδο, βοηθάει στη θωράκιση από τη γρίπη και το κοινό κρυολόγημα.

Βιταμίνη C

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βιταμίνη C σύμφωνα με μελέτες μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα του κρυολογήματος μέχρι και σε ποσοστό 23%.Εκτός από τα εσπεριδοειδή, σημαντικές πηγές είναι οι πιπεριές, το μπρόκολο και τα ακτινίδια.

Το τσάι

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πράσινο και το μαύρο τσάι βοηθούν πολύ στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Εάν βάλετε ένα κουταλάκι μέλι και στύψτε και λίγο λεμόνι αμέσως θα καταλάβετε την ανακούφιση στον λαιμό σας.

Οι τροφές που απαγορεύονται

Αλκοόλ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αλκοόλ συμβάλλει στην αφυδάτωση ενώ μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα φάρμακα που παίρνετε για την αντιμετώπιση της γρίπης, παράλληλα απαγορεύονται τα αναψυκτικά και οτιδήποτε άλλο περιέχει επεξεργασμένη ζάχαρη.

Καφές

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντικό είναι να αποφεύγετε τον καφέ για κάποιες μέρες, ειδικά αν νιώθετε ενοχλήσεις στο στομάχι. Ο οργανισμός πρέπει να είναι καλά ενυδατωμένος και σε συνδυασμό με συχνούς εμετούς και διάρροια η καφεΐνη μπορεί να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη για αφυδάτωση.

Τηγανητά και λιπαρά

Κάντε ένα διάλειμμα σε μπέργκερ και τηγανιτές πατάτες οπωσδήποτε. Η πέψη των λιπαρών τροφίμων χρειάζεται περισσότερο χρόνο, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και παλινδρόμηση οξέος. Παράλληλα ενεργοποιούνται οι μυϊκοί σπασμοί του εντέρου, επιτείνοντας τη διάρροια.