Άδωνις Γεωργιάδης: Ξεκίνησε η «Πολιτιστική Συνταγογράφηση» μέσω ΗΔΙΚΑ για ασθενείς με ψυχικά νοσήματα

Στην «Πολιτιστική Συνταγογράφηση» μέσω ΗΔΙΚΑ για ασθενείς με ψυχικά νοσήματα αναφέρθηκε στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Το νέο μέτρο υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την ΗΔΙΚΑ, με στόχο την ενίσχυση της θεραπευτικής διαδικασίας για άτομα με ψυχικές διαταραχές.

«Σήμερα με την Υπουργό Πολιτισμού κα Μενδώνη γράψαμε ιστορία. Ξεκινήσαμε την εφαρμογή της Πολιτιστικής Συνταγογράφησης μέσω της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ. Για τους έχοντες ψυχικά νοσήματα θα μπορεί ο γιατρός τους εάν το θέλει να συνταγογραφεί και πολιτιστικές δράσεις… pic.twitter.com/nj4BRGxc95— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 13, 2026

Για τους έχοντες ψυχικά νοσήματα θα μπορεί ο γιατρός τους εάν το θέλει να συνταγογραφεί και πολιτιστικές δράσεις ως εργαλείο θεραπείας και αυτό θα αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ. Προχωρούμε στο καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Ευχαριστώ Λίνα μου» αναφέρει η ανακοίνωση.