IPhone 17: Παρουσιάστηκε από την Apple το νέο μοντέλο με τις περισσότερες καινοτομίες

Η Apple παρουσίασε σήμερα, σε ένα πολυαναμενόμενο event με τίτλο «awe-dropping», το πιο λεπτό iPhone 17 που έχει κυκλοφορήσει ποτέ.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία σε εκδήλωση στην έδρα της στο θέατρο Steve Jobs του Cupertino έδωσε στη δημοσιότητα το νέο της μοντέλο με τα βλέμματα του τεχνολογικού κόσμου να είναι στραμμένα στα νέα μοντέλα και τις καινοτομίες που έχει.

Τιμ Κουκ: Το μεγαλύτερο άλμα που έχει γίνει ποτέ για το iPhone

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ. «Ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται μόνο στην εμφάνιση ή την αίσθηση ενός προϊόντος, αλλά αφορά και τον τρόπο λειτουργίας του» είπε αρχικά για να προσθέσει:

«Αυτή η φιλοσοφία καθοδηγεί όλα όσα κάνουμε, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που θα παρουσιάσουμε σήμερα και των εμπειριών που προσφέρουν, από τη μαγευτική ακουστική εμπειρία με τα AirPods έως τους τρόπους με τους οποίους το Apple Watch σας βοηθά να παραμείνετε υγιείς, δραστήριοι και συνδεδεμένοι, και τον τρόπο με τον οποίο το iPhone σας βοηθά σε τόσα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της ημέρας σας».