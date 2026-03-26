To «Serpico» με τον Αλ Πατσίνο είναι μια ταινία που πρέπει να έχετε δει

του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Το «Serpico» παίζεται στο Ertflix. O Al Pacino σε ηλικία 33 ετών (μετά τον πρώτο Νονό του 1972), υποδύθηκε τον αληθινό Frank Serpico.

Tον έντιμο Αξιωματικό της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης που πολέμησε τη διαφθορά και το έγκλημα. Η στάση του αυτή τον έφερε αντιμέτωπο με τους συναδέλφους του. Στη σκηνοθεσία είναι ο Sidney Lumet και η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Peter Maas.

Η μουσική σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη είναι ανεξίτηλη στο χρόνο

Το έργο αναφέρεται στον αληθινό αξιωματικό της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης Frank Serpico. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε δει αυτήν την ταινία. Εάν δεν γνωρίζετε κάτι για την ιστορία, έχετε τη δυνατότητα να τη μάθετε μέσω Ertflix.

Κατά την ταπεινή μου άποψη δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα. Εννοώ στην πλειοψηφία. Το Serpico, στις ανήθικες και παράνομες εποχές που ζούμε, μπορεί να μας εμπνεύσει.

Σίγουρα, η ιστορία του Frank είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Για να είμαστε όμως έντιμοι κι εμείς (εγώ δηλαδή), πρέπει να τονίσουμε ότι και σήμερα υπάρχουν αστυνομικοί που τιμούν το Σώμα.

Μπορεί ορισμένες φορές να πιέζονται από τους ανώτερους τους (αυτό συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα), αλλά τις περισσότερες φορές κάνουν το καθήκον τους.

Τη δεκαετία του 1970 ο Frank Serpico κατήγγειλε τη διαφθορά που είχε εξαπλωθεί σαν πανδημία στο Αστυνομικό Σώμα της Νέας Υόρκης. Ο ίδιος ήρθε σε σύγκρουση με τους διεφθαρμένους συνεργάτες του.

Το αποτέλεσμα ήταν να δεχθεί στο πρόσωπο μια σφαίρα, ευτυχώς όχι θανατηφόρα. Σε μια έφοδο οι συνάδελφοι του τον άφησαν εκτεθειμένο, πυροβολήθηκε εξ επαφής στο μάγουλο και τον άφησαν να αιμορραγεί. Στην ουσία τον παράτησαν.

Γεμάτη συναίσθημα είναι η σκηνή (εμβληματική στον κινηματογράφο) προς το τέλος στο νοσοκομείο, όταν και ξεσπά ο Al Pacino, o Serpico. Δείτε τη και θα συγκινηθείτε. Θα καταλάβετε. Είναι η στιγμή που ο αρχηγός δίνει το χρυσό Σήμα στον Frank και αυτός δεν το δέχεται.

Αναρωτιέται γιατί να το πάρει…«επειδή ήταν έντιμος αστυνομικός και το πλήρωσε με μια σφαίρα»…; Ο Al Pacino ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Ο Frank άλλαξε και την εμφάνιση του για τις αποστολές

Το 1995, στις πρώτες σκηνές του Se7en o Brad Pitt (Detective Mills) λέει στη γυναίκα του την Tracy (Gwyneth Paltrow): «ο Serpico πάει για δουλειά». Τιμής Ένεκεν η αναφορά στο όνομα του. Το 2003, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου κατέταξε τον Frank Serpico στην 40ή θέση της λίστας του με τους μεγαλύτερους ήρωες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου.

Όταν ο Al Pacino μίλησε για τον Μίκη Θεοδωράκη

Όταν πέθανε ο Μίκης το 2021, ο Al Pacino μίλησε για τον αξέχαστο έλληνα δημιουργό. «Θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα τη μουσική του για την ταινία SERPICO.

Ήταν στο γραφείο του παραγωγού στο Μανχάταν στον 16ο με θέα τον νυχτερινό ουρανό φωτισμένο και εκείνος έπαιζε το μουσικό θέμα (soundtrack) της ταινίας. Φυσικά, αμέσως μου ήρθε στο μυαλό εκείνη η σκηνή, όταν άκουσα για τον θάνατό του».

«Και ήξερα, όταν άκουσα τη μουσική του εκείνο το βράδυ…στην πραγματικότητα είπα το ‘χει, έχει την ταινία…το ‘έπιασε… ουάου’. Αυτή είναι η ανάμνησή μου! Όπως βέβαια και η μουσική για τον Ζορμπά καθώς και για άλλα θέματα ταινιών που έγραψε στην καριέρα του. Τι χάρισμα… Θα μας λείψει και θα τον θυμόμαστε για πάντα!», είχε πει ο Pacino.

Το 1973 η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη ακουγόταν παντού μέσα από την ταινία Serpico. Μέχρι και σήμερα το soundtrack της ταινίας παραμένει από τα καλύτερα όλων των εποχών, όχι μόνο στο χώρο του κινηματογράφου αλλά και στη μουσική.

Η μελωδία είναι εμπνευσμένη από το τραγούδι «Δρόμοι Παλιοί», σε σύνθεση του Μίκη. Στις πρώτες ερμηνείες ήταν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά και στους στίχους ο Μανόλης (και ποιητής) Αναγνωστάκης. «Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα…»

Ο Frank Serpico, εξαιτίας του πυροβολισμού έχασε την ακοή του στο αριστερό αυτί. Μέχρι και σήμερα υποφέρει από πόνους στο κεφάλι από τα θραύσματα της σφαίρας που έμειναν στο κεφάλι του.

Ο ίδιος επέζησε χάρη σε έναν ηλικιωμένο που έμενε στο διπλανό διαμέρισμα (όταν έκαναν την έφοδο για ναρκωτικά). Ο άνθρωπος κάλεσε αμέσως το ασθενοφόρο και έμεινε μαζί του μέχρι να φτάσουν οι γιατροί. Οι συνάδελφοι του τον είχαν ήδη εγκαταλείψει…

Στον Serpico απονεμήθηκε το Μετάλλιο Τιμής. Στις 15 Ιουνίου του 1972 ο Frank παραιτήθηκε από το Σώμα της Αστυνομίας και έζησε για κάποιο διάστημα στην Ελβετία. Στη συνέχεια επέστρεψε στις ΗΠΑ και ζει κάπου ήσυχα.

Απολαύστε στιγμιότυπα της ταινίας με την αλησμόνητη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη: