Η Ελένη Ράντου επιστρέφει στο Θέατρο Διάνα από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 με την επιτυχημένη παράσταση «Το πάρτυ της ζωής μου», η οποία θα παιχτεί για πέμπτη και τελευταία χρονιά. Ο νέος κύκλος θα διαρκέσει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει.

Αναλυτικά τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση

Συνοδοιπόροι μουσικά και όχι μόνο, αυτή τη χρονιά, η Ελεονόρα Μανόνα σε τραγούδι και ακορντεόν και ο Αλέξανδρος Ιακώβου στο βιολί.

● Ένα πρωτόγνωρο θεατρικό φαινόμενο που ξεκίνησε το 2022

● Το πιο δυσεύρετο εισιτήριο για 4 ΣΥΝΕΧΌΜΕΝΑ χρόνια

● 500 παραστάσεις Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Κύπρο

● Ένας υποκριτικός άθλος της Ελένης Ράντου με τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Ανέστη Αζά

«Το Πάρτυ της ζωής μου», η παράσταση-φαινόμενο με την Ελένη Ράντου, θα επαναληφθεί για 5η χρονιά, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, ολοκληρώνοντας έτσι τον θριαμβευτικό της κύκλο στο θέατρο Διάνα.

Ένα πάρτυ ζωής που έχει χωρέσει περισσότερους από 200.000 θεατές, γιατί έχει αφήσει διάπλατες τις πόρτες της ψυχής για να χωρέσουν όλοι!

Ένας υποκριτικός μαραθώνιος της Ελένης Ράντου που εκτοξεύει κάθε βράδυ την ηρωίδα της από την τραγικότητα στην κωμικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, μια ηρωίδα που ξεκινά από τα παιδικά της χρόνια και καταλήγει στο σήμερα σ’ ένα απύθμενο ωκεανό συναισθημάτων.

Η προπώληση για τις παραστάσεις της νέας περιόδου ξεκίνησε στο more.com.

Συντελεστές:

Κείμενο: Ελένη Ράντου

Εμπνευσμένο από το θεατρικό καμβά Every Brilliant Thing, των Ντανκαν Μακμιλαν και Τζονυ Ντοναχιου

Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς

Σκηνικά: Μάγιου Τρικεριώτη

Ενδυματολόγος: Κική Γραμματικοπούλου

Κίνηση: Αντιγόνη Γύρα

Πρωτότυπη μουσική: String Demons

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Λίγα λόγια για την παράσταση

Η υπόθεση ακολουθεί τη διαδρομή μιας γυναίκας που, από την ηλικία των επτά ετών, έρχεται αντιμέτωπη με την κατάθλιψη της μητέρας της.

Για να την «κρατήσει» στη ζωή, αρχίζει να φτιάχνει μια λίστα με όλα τα υπέροχα πράγματα για τα οποία αξίζει να ζει κανείς—από το παγωτό και τις ταινίες κινουμένων σχεδίων, μέχρι τον έρωτα και την αίσθηση της ελευθερίας.

Αυτή η λίστα γίνεται ο συναισθηματικός της οδικός χάρτης, καθώς ενηλικιώνεται, ερωτεύεται, απογοητεύεται και προσπαθεί να βρει τη δική της θέση σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει δυσνόητος και σκληρός.

Μέσα από τη δική της προσωπική εξομολόγηση, ξεδιπλώνεται παράλληλα και η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας των τελευταίων πενήντα ετών. Η ηρωίδα αναμετράται με τα τραύματα του παρελθόντος, τη σχέση με τους γονείς της και την ανάγκη για αποδοχή.

Το έργο λειτουργεί ως ένας ύμνος στην ψυχική ανθεκτικότητα, υπενθυμίζοντας στον θεατή ότι, παρά τις δυσκολίες, η ζωή παραμένει ένα πάρτυ που αξίζει να το γιορτάσουμε μέχρι το τέλος.