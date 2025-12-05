Το μπαλέτο της Λυρικής παρουσιάζει, σε νέα παραγωγή, τη «Ζιζέλ», μέσα από τη χορογραφία του Πετιπά

Σε μία κλασική χορογραφία, το μπαλέτο «Ζιζέλ», έργο-ορόσημο του ρεπερτορίου σε μουσική του Αντόλφ Αντάμ, θα παρουσιαστεί από την Εθνική Λυρική Σκηνή κατά τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 19 Δεκεμβρίου και για εννέα μοναδικές παραστάσεις, η «Ζιζέλ» θα αναβιώσει τη διαχρονική χορογραφία του Μαριύς Πετιπά (πρωτοπαρουσιάστηκε το 1884 με το Αυτοκρατορικό Μπαλέτο της Αγίας Πετρούπολης) από τις διακεκριμένες χορογράφους Βερόνικα Βιγιάρ και Ελένα Ιγκλέσιας, υπό τη μουσική διεύθυνση του Χοσέ Σαλασάρ και τη συμμετοχή διεθνών σταρ του μπαλέτου στο πρωταγωνιστικό ζευγάρι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ομώνυμος ρόλος έχει χαρακτηριστεί ως «ο Άμλετ του μπαλέτου» αποτελώντας πρόκληση και καταξίωση για μια χορεύτρια του κλασικού μπαλέτου. Από την πρώτη παρουσίασή της το 1841 στην Όπερα του Παρισιού έως και σήμερα, η Ζιζέλ συνεχίζει να μαγεύει και να συγκινεί διαχρονικά το κοινό σε όλο τον κόσμο.

Η κλασική χορογραφία του Πετιπά διατηρεί αναλλοίωτη τη φρεσκάδα της, καθώς πραγματεύεται την ανθρώπινη αδυναμία, την προδοσία και το πένθος που ξεπερνιέται μονάχα μέσα από την ανιδιοτελή αγάπη. Μια αγάπη που ξεπερνά τον θάνατο προστατεύοντας και ανατροφοδοτώντας την ίδια τη ζωή.

Η ιστορία της «Ζιζέλ»

Η ιστορία ξεδιπλώνεται όταν ο κόμης ‘Αλμπρεχτ παρουσιάζεται ως απλός χωρικός στη χωριατοπούλα Ζιζέλ και εκείνη, αθώα, τον ερωτεύεται. Όταν ανακαλύπτει ότι είναι μνηστευμένος με άλλη αλλά και την πραγματική του ταυτότητα, χάνει τα λογικά της και αυτοκτονεί.

Στα βάθη του δάσους και κάτω από την πανσέληνο, οι ψυχές των προδομένων από τους εραστές τους κοριτσιών -τα βίλι- επιστρέφουν για εκδίκηση τη νύχτα του γάμου τους μεταμορφωμένες σε ξωτικά. Κάθε άντρας που θα βρεθεί στο διάβα τους θα πρέπει να χορέψει μαζί τους μέχρι να πέσει νεκρός.

Ο μετανοημένος ‘Αλμπρεχτ παρασύρεται στο θανατηφόρο κάλεσμά τους και η Ζιζέλ παρεμβαίνει στον ολονύκτιο χορό στηρίζοντάς τον έως το χάραμα, τότε που τα ξωτικά χάνουν την εξουσία τους. Η Ζιζέλ τον συγχωρεί και επιστρέφει στην αιώνια ζωή ως ξωτικό αφήνοντάς τον απαρηγόρητο.

Οι χορογράφοι

Η Βερόνικα Βιγιάρ υπήρξε σολίστ στο Νεανικό Μπαλέτο του Μπιλμπάο και Α΄ Χορεύτρια του Μπαλέτου της Χώρας των Βάσκων. Ξεχώρισε με την εμφάνισή της στον διπλό ρόλο της Οντέτ / Οντίλ στη Λίμνη των κύκνων υπό τη διδασκαλία της Μάγιας Πλισέτσκαγια.

Από το 2013 είναι δασκάλα μπαλέτου και συνδιευθύντρια δοκιμών στο Κρατικό Θέατρο Καρλσρούης και από το 2019 κατέχει την ίδια θέση στα Κρατικά Θέατρα ‘Αιζεναχ και Μάινινγκεν. Διδάσκει ανά τον κόσμο (από τη Βασιλική Σχολή Μπαλέτου της Αμβέρσας ως και την Ιαπωνία) και συνεργάζεται με σημαντικούς διεθνείς χορογράφους.

Η διεθνώς βραβευμένη Ελένα Ιγκλέσιας είναι απόφοιτος του Βασιλικού Κονσερβατόριου Χορού της Μαδρίτης. Διδάσκει στην Ανώτατη Σχολή Χορού «Μαρία ντε ‘Αβιλα», στην Κρατική Επαγγελματική Σχολή Χορού της Ρίμπα-ρόχα ντε Τούρια της Βαλένθιας. Έχει διατελέσει δασκάλα μπαλέτου και répétiteur στο Μπαλέτο της Σαραγόσας. Από το 2013 είναι διευθύντρια, δασκάλα χορού και répétiteur στο Θέατρο του Παλατινάτου στο Καϊζερσλάουτερν της Γερμανίας.

Το πρωταγωνιστικό δίδυμο

Μαζί με τους εξαιρετικούς Α΄ Χορευτές, τους Σολίστ, τους Κορυφαίους και το Corps de ballet της ΕΛΣ, στην παραγωγή συμμετέχουν σταρ χορευτές του διεθνούς στερεώματος του μπαλέτου.

Το πρωταγωνιστικό δίδυμο ερμηνεύουν ο Τζούλιαν ΜακΚέυ με την Ελίζαμπετ Τόνεφ στις 19 και 21 Δεκεμβρίου, ενώ στις 24 Δεκεμβρίου τον ρόλο της Ζιζέλ θα ερμηνεύσει η Ξένια Σεφτσόβα.

Ο πολυβραβευμένος Τζούλιαν ΜακΚέυ είναι Α΄ Χορευτής στο Κρατικό Μπαλέτο Βαυαρίας. Στην αξιοσημείωτη πορεία του μετράει συνεργασίες και εμφανίσεις με τα Ρωσικά Κρατικά Μπαλέτα, το Βασιλικό Μπαλέτο του Λονδίνου, το Θέατρο Μιχαηλόφσκι της Αγίας Πετρούπολης και το Μπαλέτο του Σαν Φρανσίσκο.

Η Ελίζαμπετ Τόνεφ είναι Α΄ Χορεύτρια στο Κρατικό Μπαλέτο Βαυαρίας και βραβευμένη με το Βραβείο Κονστάντσε Βέρνον του Ιδρύματος «Χάιντς Μποσλ». Έχει ερμηνεύσει κορυφαίους ρόλους κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου σε έργα σημαντικών χορογράφων όπως οι Ρατμάνσκι, Φόρσαϊθ, Βαν Μάνεν, Ντώσον και Μπαλανσίν.

Η Ξένια Σεφτσόβα είναι Α΄ Χορεύτρια στο Θέατρο Στανισλάφσκι και στο Κρατικό Μπαλέτο Βαυαρίας. Έχει βραβευτεί ως Καλύτερη Χορεύτρια των Μπαλέτων Μπολσόι (2018) και με το βραβείο Soul of Dance (2019). Έχει ερμηνεύσει κορυφαίους ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου και έχει συνεργαστεί με σημαντικούς χορογράφους όπως οι Πετί, Ποσόχοφ, Κύλιαν, Ντουάτο και Ρατμάνσκι.

Στις 26, 28 και 30 Δεκεμβρίου το κοινό της ΕΛΣ θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει στον ρόλο της Ζιζέλ τη διακεκριμένη Γεωργιανή χορεύτρια Μάια Μακατέλι, η οποία επιστρέφει στην ΕΛΣ μετά την εξαιρετική της εμφάνιση στον Δον Κιχώτη το 2022.

Μαζί της θα εμφανιστεί στον ρόλο του ‘Αλμπρεχτ ο Γιανγκ Γκιου Τσόι από το Εθνικό Μπαλέτο της Ολλανδίας.

Η Μάια Μακατέλι είναι από το 2009 Α΄ Χορεύτρια στο Εθνικό Μπαλέτο της Ολλανδίας, το 2020 ανακηρύχθηκε «Χορεύτρια της χρονιάς» από το Dance Europe και έχει εμφανιστεί σε σημαντικά θέατρα, γκαλά και φεστιβάλ παγκοσμίως, αποκτώντας διεθνή αναγνωρισιμότητα.

Ο Γιανγκ Γκιου Τσόι, Α΄ Χορευτής του Εθνικού Μπαλέτου της Ολλανδίας, έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη δυναμική του σκηνική παρουσία και την εκλεπτυσμένη καλλιτεχνική του έκφραση.

Στις τρεις τελευταίες παραστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου, 2 και 3 Iανουαρίου η Ξένια Οβσιάνικ επιστρέφει στην ΕΛΣ μετά την εξαιρετική ερμηνεία της ως Κίτρι στον Δον Κιχώτη, μαζί με τον διακεκριμένο χορευτή του Εθνικού Μπαλέτου της Ολλανδίας Κόνσταντιν ‘Αλλεν.

Η Ξένια Οβσιάνικ, μια διεθνώς περιζήτητη Βρετανολευκορωσίδα χορεύτρια, είναι Α΄ Χορεύτρια στο Κρατικό Μπαλέτο Βερολίνου και στο Εθνικό Μπαλέτο Πολωνίας. Ξεκίνησε την καριέρα της στο Εθνικό Μπαλέτο της Αγγλίας και στην έως και σήμερα εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα της έχει ερμηνεύσει ρόλους κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου και έχει συνεργαστεί με κορυφαίους διεθνείς χορογράφους.

Ο Κόνσταντιν ‘Αλλεν είναι Αμερικανός με ελληνικές ρίζες και Α΄ Χορευτής στο Εθνικό Μπαλέτο Ολλανδίας. Μεταξύ των βραβείων και διακρίσεών του, το βραβείο Grand Prix στον διαγωνισμό Tanzolymp στο Βερολίνο (2011) τον καθιέρωσε διεθνώς. Έχει εργαστεί ως Α΄ Χορευτής στο Μπαλέτο της Στουτγάρδης, καθώς και στα Μεγάλα Καναδικά Μπαλέτα.

Ταυτότητα παραγωγής

«Ζιζέλ»

Αναβίωση χορογραφίας, προσαρμογή: Βερόνικα Βιγιάρ, Ελένα Ιγκλέσιας, βασισμένη στην πρωτότυπη χορογραφία του Μαριύς Πετιπά (κατά τους Ζαν Κοραλλί και Ζυλ Περρό)

Μουσική διεύθυνση: Χοσέ Σαλασάρ Σκηνικό, κοστούμια: Διδώ Γκόγκου Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ

Ζιζέλ Ελίζαμπετ Τόνεφ / Ξένια Σεφτσόβα/ Μάια Μακατέλι/ Ξένια Οβσιάνικ

Κόμης ‘Αλμπρεχτ Τζούλιαν ΜακΚέυ / Γιανγκ Γκιου Τσόι / Κόνσταντιν ‘Αλλεν

Ιλαρίων Ντανίλο Ζέκα / Βαγγέλης Μπίκος

Βίλφρεντ Γιάννης Μπενέτος / Γιάννης Γκάντσιος

Μπερτ Αιμιλία Γάσπαρη

Δούκας του Κούρλαντ Ίγκορ Σιάτζκο / Φλωριάν-Μιχάλης Παππάς

Μπατίλντ Χριστίνα Μακρίδου / Πόπη Σακελλαροπούλου

Peasant pas de deux Μάνες Αλμπέρτι, ‘Αγγελος Αντωνίου, Μαρίτα Νικολίτσα

6 Gisellse’s friends ’Αννα Φράγκου / Αρετή Νότη, Όλγα Μάρκαρη, Μαρίτα Νικολίτσα, Ζωή Σχοινοπλοκάκη, Ελευθερία Στάμου, Σεσίλια Χατζηεμμανουήλ

Με την Ορχήστρα, τους Α΄ Χορευτές, τους Σολίστ, τους Κορυφαίους, το Corps de ballet και σπουδαστές της της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ