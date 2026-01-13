Μέγαρο Αθηνών: Το Piandaemonium φέρνει 12 πιανίστες μαζί στη σκηνή

Μια πλούσια και πολυεπίπεδη μουσική εμπειρία υπόσχεται το μοναδικό παγκοσμίως πιανιστικό σύνολο Piandaemonium στην πρώτη του εμφάνιση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στις 9 μ.μ., στο πλαίσιο του διήμερου αφιερώματος «Piano Days».

Τους Piandaemonium απαρτίζουν δώδεκα πιανίστες που παίζουν ταυτόχρονα σε έξι πιάνα μαζί στη σκηνή. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα παρουσιάσουν ένα ανατρεπτικό μουσικό υπερθέαμα με έργα μεγάλων δημιουργών. Το μουσικό σύνολο προσκαλεί το κοινό σε ένα πολυπιανιστικό ηχητικό ταξίδι σε διαφορετικές εποχές, αισθητικές και τόπους με οδηγό 120 δάχτυλα πάνω σε 528 πλήκτρα. Τα έργα που θα ακουστούν έχουν γραφτεί ή διασκευαστεί ειδικά για το σύνολο.

Στο «In C Lines 6×2» του Σάββα Τσιλιγκιρίδη δοκιμάζονται οι μινιμαλιστικές ηχητικές ικανότητες του συνόλου, σε ένα έργο με ρυθμική ορμή που παραπέμπει στο ροκ. Το «Old Jazz Memories» του Νικόλα Αναδολή ενεργοποιεί τις μνήμες μας από αριστουργηματικά τραγούδια της τζαζ. Με τις «4 Μινιατούρες» μεταφερόμαστε σε έναν ηχητικό κόσμο που μόνο η ευρηματική χρήση των έξι πιάνων μπορεί να ενεργοποιήσει. Η «Musical Suite» του Χρίστου Παπαγεωργίου αναμοχλεύει μνήμες από τις ελληνικές και ξένες δημοφιλείς παραδόσεις, σε έναν ήχο που εκμεταλλεύεται τις βαθιές εκφραστικές δυνατότητες του πιανιστικού παιξίματος.

Το μουσικό «πανδαιμόνιο» συμπληρώνουν επιλεγμένα μέρη από τις τρεις σουίτες «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σεργκέι Προκόφιεφ που μας μεταφέρουν στον γεμάτο πάθη κόσμο των Καπουλέτων και Μοντέκων σε μεταγραφή του Θόδωρου Κοτεπάνου. Τέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του έργου Pianoscuro, που έγραψε για το σύνολο ο διεθνώς αναγνωρισμένος ελληνοαμερικάνος George Tsontakis (Γιώργος Τσοντάκης).

Τους Piandaemonium αποτελούν οι Χαράλαμπος Αγγελόπουλος, Αντώνης Ανισέγκος, Ευτυχία Βενιωτά, Εύη Γιαμοπούλου, Νίκος Ζαφρανάς, Στέφανος Θωμόπουλος, Βικτωρία Κιαζίμη, Γιώργος Κωνσταντίνου, Χρήστος Λενούτσος, Μαρία Μυλαράκη, Στέφανος Νάσος, Αντώνης Σελεμίδης, Θοδωρής Τζοβανάκης, Μελίνα Τσινάβου, Κώστας Χάρδας.

Το «Piano Days» είναι ένα διήμερο αφιερωμένο στο πιάνο, στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το διήμερο συνδυάζει παιχνίδι, αφήγηση, ταινία με ζωντανή μουσική, ρεσιτάλ σόλο και μοναδικές πολυπιανιστικές εμπειρίες.

Εισιτήρια για τη συναυλία των Piandaemonium προπωλούνται διαδικτυακά εδώ