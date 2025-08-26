Κ. Βήτα: Επιστρέφει στη σκηνή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων στις 10 Σεπτεμβρίου

Ένας από τους πιο επιδραστικούς και πρωτοπόρους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Κωνσταντίνος Βήτα, ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι, την 10η Σεπτεμβρίου.

Ο Κ. Βήτα, ως ιδρυτικό μέλος των Στέρεο Νόβα στις αρχές των ’90s, ήταν ο άνθρωπος που έφερε την ηλεκτρονική μουσική στην πρώτη γραμμή της ελληνικής δισκογραφίας. Με τις αιθέριες μελωδίες και τους ποιητικούς, συχνά υπαρξιακούς, στίχους του, δημιούργησε ένα νέο, φρέσκο κύμα που τάραξε τα νερά.

Η αγάπη του για τα συνθεσάιζερ και η δεξιοτεχνία του στην κιθάρα αποτέλεσαν τον θεμέλιο λίθο για το χαρακτηριστικό του ύφος, το οποίο εξελίχθηκε τόσο στις δουλειές του θρυλικού συγκροτήματος όσο και στην πλούσια προσωπική του δισκογραφία.

Στη μουσική του, τα ημιτελή τραγούδια μοιάζουν με φευγαλέες σημειώσεις, γεμάτες σκέψεις και συναισθήματα. Είναι ο δικός του τρόπος να μιλήσει για την αλήθεια που συχνά κρύβεται πίσω από την επιφάνεια των πραγμάτων, μια αλήθεια που μόνο η ψυχή μας μπορεί να αναγνωρίσει.

Ο Κωνσταντίνος Βήτα δεν γράφει απλά τραγούδια, αλλά δημιουργεί ηχητικά τοπία που μας προσκαλούν να ανακαλύψουμε τον εσωτερικό μας κόσμο.

Η επερχόμενη συναυλία στην Τεχνόπολη υπόσχεται να είναι μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ποίηση και ηλεκτρονικά τοπία. Μαζί του, η αγαπημένη του μπάντα θα τον πλαισιώσει για να παρουσιάσουν τραγούδια από όλο το φάσμα της μουσικής του διαδρομής.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει κομμάτια από τα πρώτα, εμβληματικά άλμπουμ, μέχρι το πιο πρόσφατο έργο του, το «Το Χέρι».