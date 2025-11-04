Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Από τις 16 έως τις 22 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί στην Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής το Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής, με κεντρικό θεματικό άξονα την «Eποχή των μεταβάσεων».

Το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ, που επιμελείται καλλιτεχνικά ο Δήμος Γκουνταρούλης, εστιάζει στη μουσική του 18ου αιώνα και φιλοδοξεί να αναδείξει τις σημαντικές και συνεχείς μεταβολές στο ύφος και το στιλ που χαρακτηρίζουν αυτή την ιδιαίτερα γόνιμη περίοδο, από το όψιμο μπαρόκ έως την πλήρη άνθιση του κλασικισμού.

Οι τέσσερις συναυλίες του Φεστιβάλ, 16, 20, 21 και 22 Νοεμβρίου 2025, διατρέχουν τον 18ο αιώνα μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει με τις περίφημες «Τέσσερις εποχές» του Αντόνιο Βιβάλντι, που εκδόθηκαν ακριβώς τριακόσια χρόνια πριν, το 1725, περνάει από το style galant της μουσικής του Γκέοργκ Φίλιπ Τέλεμαν και του Λουί-Γκαμπριέλ Γκυγεμαίν, από τη «θύελλα και ορμή» του Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ και το προκλασικό ύφος του Γιόχαν Κρίστιαν Μπαχ, και φτάνει στον κλασικισμό με την εκλεπτυσμένη μουσική των Γιόζεφ Χάυντν και Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, καθώς και στα τέλη του 18ου αιώνα με το έργο 1 του νεαρού ακόμα Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, που προαναγγέλλει τον ερχομό μιας νέας εποχής.

Το Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής του 2025 υποδέχεται την Μπαρόκ Ορχήστρα του Φεστιβάλ, με τη συμμετοχή κορυφαίων μουσικών της ελληνικής μπαρόκ σκηνής, τη διεθνώς αναγνωρισμένη Ισπανίδα βιολονίστρια Λίνα Τουρ Μπονέτ, καθώς και έναν από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες της εποχής, τον Γάλλο τσελίστα, γκαμπίστα και μαέστρο Κριστόφ Κουάν, με διεθνή καριέρα δεκαετιών και καθοριστική συμβολή στον χώρο της παλαιάς μουσικής.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το Φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ στον σύνδεσμο εδώ