Έφυγε από την ζωή η διακεκριμένη αρχαιολόγος Ισμήνη Τριάντη – Το μήνυμα της Λίνας Μενδώνη

Η αρχαιολογική κοινότητα θρηνεί την απώλεια της διακεκριμένης αρχαιολόγου Ισμήνης Τριάντη, η οποία έφυγε από τη ζωή. Η ίδια υπηρέτησε με αφοσίωση την επιστήμη της, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο έργο, ιδιαίτερα στον τομέα της μελέτης της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής.

Το μήνυμα της Λίνας Μενδώνη

Πληροφορούμενη την απώλεια της Ισμήνης Τριάντη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Ισμήνης Τριάντη, αρχαιολόγου με πολύχρονη θητεία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και την ανώτατη εκπαίδευση.

Με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Ισμήνη Τριάντη διέγραψε μακρόχρονη πορεία ως Επιμελήτρια και Έφορος Αρχαιοτήτων σε πολλές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Σάμου και Ικαρίας και Ηλείας έως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και την άλλοτε Α΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως.

Με διαρκές ενδιαφέρον για την έρευνα και τη διδασκαλία, που αποτυπώθηκε σε πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις, χρημάτισε Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η επιστημονική κοινότητα θα τη θυμάται ως καταρτισμένη και ενεργή αρχαιολόγο, ιδιαίτερα στον κλάδο της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής, στον οποίο αφιέρωσε σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς της.

Στην οικογένειά της και τους φίλους της απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων αποχαιρετά την Ισμήνη Τριάντη.

Η Ισμήνη Τριάντη – Στυψιανού, με καταγωγή από την Στύψη Μυτιλήνης, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου όπου και τελείωσε το Αβερώφειο Γυμνάσιο Θηλέων. Σπούδασε Αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την διδακτορική της διατριβή υπέβαλε στο Α.Π.Θεσσαλονίκης (Ο γλυπτός διάκοσμος του ναού στο Μάζι της Ηλείας). Παντρεύτηκε τον γλύπτη Στέλιο Τριάντη, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη, τη Μυρτώ.

Υπηρέτησε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ολυμπίας, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Σάμου και Ικαρίας και στην Α΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως, στην οποία προέστη. Από το 2001 έως το 2007 δίδαξε Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η Αρχαία Γλυπτική, μια αγάπη και ένας ερευνητικός πόθος που μοιράστηκε με τον σύζυγό της Στέλιο, ήταν κυρίως ο τομέας που δέχθηκε τον καρπό των ερευνών της.

Η Ισμήνη Τριάντη, διαρκώς παρούσα σε όλες τις μεγάλες στιγμές των δημόσιων οργανισμών όπου υπηρέτησε, υπήρξε πάντοτε ένας παράγοντας ενθουσιασμού –αλλά και σταθερότητας, πρακτικού πνεύματος και ολοκλήρωσης του συλλογικού οράματος. Θα την θυμόμαστε πάντοτε έτσι, σε όλες τις ηλικίες και τις δραστηριότητές της: Το πρώτο βήμα αργό, διστακτικό, διερευνητικό. Το δεύτερο βήμα κοφτό, τολμηρό, καινοτόμο. Το τρίτο βήμα πλατύ, κατακτητικό, εύστοχο, μέσα στην καρδιά του αντικειμένου, να το κατανοήσει και να το περιγράψει οριστικά, να το μετατοπίσει στην μεριά του ερευνητικού φάσματος, να το αγαπήσει και να το κάνει κτήμα μας, και μέρος της παράδοσής μας.

Για κάθε έναν από εμάς ήταν κάτι διαφορετικό: Για άλλους, ήταν η δημιουργός της έκθεσης του Μουσείου Βαθέος Σάμου, συνέλαβε την παρουσίαση των γιγάντιων Σαμιακών κούρων και την μετακένωση αυτού του καλλιτεχνικού δέους από τον αρχαίο λατρευτή στον σύγχρονο επισκέπτη. Για άλλους, υπήρξε η ανασκαφέας των ρωμαϊκών λιμένων της Αγίας Κυριακής και του Παλαιοχωρίου Μήλου, και η οραματίστρια του αρχαίου εμπορίου της στυπτηρίας γης προς τους Ιταλικούς λιμένες. Η συγγραφική της δραστηριότητα συμπεριέλαβε πολλά διαφορετικά αντικείμενα, από την πλαστική των Κυκλάδων, την Δηλιακή και Αττική πλαστική, την Ολυμπία και τους Ολυμπιακούς αγώνες, έως το Μουσείο Ακροπόλεως και τα γλυπτά πορτραίτα του Πλάτωνα…

Πάνω απ’ όλα όμως, για όσους από εμάς υπήρξαμε μαθητές της, ήταν εκείνη η δάσκαλος που «ὅσον τε γὰρ χρόνον προέστη …. , μετρίως ἐξηγεῖτο καὶ ἀσφαλῶς διεφύλαξεν …. κατεῖχε τὸ πλῆθος ἐλευθέρως, καὶ οὐκ ἤγετο μᾶλλον ὑπ᾽ αὐτοῦ ἢ αὐτή ἦγε …. ὁπότε γοῦν αἴσθοιτό τι αὐτοὺς παρὰ καιρὸν ὕβρει θαρσοῦντας, λέγουσα κατέπλησσεν, καὶ δεδιότας αὖ ἀλόγως ἀντικαθίστη πάλιν ἐπὶ τὸ θαρσεῖν».

Η θλίψη μας για την απώλειά της μετριάζεται μόνον από την ευγνωμοσύνη μας για τη συμπόρευση και τη μαθητεία μας κοντά της. Εκφράζουμε εκ βάθους καρδίας τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της.

Η εξόδιος ακολουθία για την Ισμήνη Τριάντη θα τελεστεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, ώρα 12:00 στο κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης.