Ακυρώθηκε το ρεσιτάλ του σπουδαίου Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ στο Μέγαρο Μουσικής

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ) ανακοίνωσε την ακύρωση του προγραμματισμένου ρεσιτάλ του μεγάλου Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ, που ήταν να πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απόρροια των πολιτικών του πεποιθήσεων και της στάσης του απέναντι στην Ουκρανία.

Η απόφαση της ΚΟΑ φαίνεται να αποτελεί συνέπεια της στάσης του 50χρονου πιανίστα. Ο Ντένις Ματσούεφ, ένας από τους πιο χαρισματικούς καλλιτέχνες της γενιάς του, έχει εκφραστεί ανοιχτά υπέρ των επιλογών του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και της επέμβασης στην Ουκρανία.

Η πολιτική αυτή ταυτότητα και οι δηλώσεις του προκάλεσαν αλυσιδωτές αντιδράσεις, οι οποίες οδήγησαν τελικά στην αναθεώρηση της απόφασης από τον καλλιτεχνικό διευθυντή της ΚΟΑ, Λουκά Καρυτινό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών:

«Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με συνέπεια στον θεσμικό της ρόλο και τον διαχρονικό της προσανατολισμό στη διεθνή συνεργασία, ενημερώνει το κοινό ότι η προγραμματισμένη συμμετοχή του πιανίστα Ντένις Ματσούεφ στη συναυλία της 21ης Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών δεν θα πραγματοποιηθεί.

Στην πολυετή παρουσία της, η Ορχήστρα υπηρετεί την καλλιτεχνική αρτιότητα, αλλά και τις αξίες του ανοιχτού διαλόγου και του σεβασμού που διέπουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέγει να αναπροσαρμόσει τον προγραμματισμό της σεβόμενη την πολύ πρόσφατη διεθνή συγκυρία.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά με την παρουσία άλλου σολίστ. Λεπτομέρειες που θα αφορούν και τους κατόχους εισιτηρίων θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Ευχαριστούμε το κοινό για την κατανόηση και την αδιάλειπτη εμπιστοσύνη του».