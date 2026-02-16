Ζαχαράκη: Το έργο, η σκέψη και το ήθος της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ, σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές

Για «δυσαναπλήρωτο κενό στην ιστορική έρευνα και στον δημόσιο λόγο» κάνει λόγο η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κα Ζαχαράκη αναφέρει ότι η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, «ως πανεπιστημιακή δασκάλα, ως πρώτη γυναίκα πρύτανης στη Σορβόννη και ως ενεργή διανοούμενη, τίμησε την επιστήμη, τη χώρα και τη γλώσσα μας, συνδυάζοντας αυστηρή επιστημονικότητα με βαθύ πατριωτισμό και αίσθημα δημόσιας ευθύνης».

«Το έργο, η σκέψη και το ήθος της θα συνεχίσουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές», τονίζει η υπουργός.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, με αφορμή τον θάνατο της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ:

«H Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ υπήρξε εμβληματική βυζαντινολόγος, διακεκριμένη ακαδημαϊκός και μια από τις σημαντικότερες πνευματικές μορφές της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Με το έργο και τη δημόσια παρουσία της συνέβαλε καθοριστικά στη διεθνή κατανόηση του Βυζαντίου, της ιστορικής συνέχειας του ελληνικού πολιτισμού και της θέσης του στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο.

Ως πανεπιστημιακή δασκάλα, ως πρώτη γυναίκα πρύτανης στη Σορβόννη και ως ενεργή διανοούμενη, τίμησε την επιστήμη, τη χώρα και τη γλώσσα μας, συνδυάζοντας αυστηρή επιστημονικότητα με βαθύ πατριωτισμό και αίσθημα δημόσιας ευθύνης.

Η φωνή της υπήρξε σταθερά νηφάλια, ουσιαστική και προσανατολισμένη στη γνώση, τη μνήμη και τη δημοκρατική παιδεία.

Η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην ιστορική έρευνα και στον δημόσιο λόγο. Το έργο, η σκέψη και το ήθος της θα συνεχίσουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές».