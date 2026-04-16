Ράνια Σβίγκου: «Ο Λαζαρίδης παραμένει στη θέση του ως “ρουσφέτι” Μητσοτάκη»

«Είναι προκλητική η στάση Λαζαρίδη, όπως και η συνολική στάση της κυβέρνησης και η κάλυψη που συνεχίζει να του παρέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης», τόνισε η Ράνια Σβίγκου, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία, σε παρέμβασή της στο Action24.

Όπως σημείωσε, «πρόκειται για ένα ρουσφέτι Μητσοτάκη ο κ. Λαζαρίδης», καλώντας τον πρωθυπουργό «να απαντήσει γιατί ο κ. Λαζαρίδης απολαμβάνει τέτοιας στήριξης», υπενθυμίζοντας ότι «υπήρξε στενός συνεργάτης του επί σειρά ετών».

Υπογράμμισε ότι «ο κ. Λαζαρίδης μπορεί να λέει ψέματα, τα ΦΕΚ όμως δεν λένε ψέματα», επισημαίνοντας ότι «δεν προσελήφθη ως μετακλητός υπάλληλος, αλλά ως ειδικός συνεργάτης, με βάση νόμο που προέβλεπε υποχρεωτικά πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο». Όπως πρόσθεσε, «υπάρχει και δεύτερη πρόσληψη το 2013, όπου επίσης προβλεπόταν πανεπιστημιακός τίτλος, τον οποίο δεν διέθετε». Τόνισε ότι «δεν μπορεί να επικαλείται άγνοια νόμου ένας υπουργός, ούτε να τα χρεώνει όλα στις υπηρεσίες».

Τόνισε ότι «δεν ευθύνονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ανέδειξαν το θέμα, αλλά ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μας έχει αφήσει να σχολιάζουμε αυτή τη “Λαζαριάδα” εδώ και δέκα ημέρες», υπενθυμίζοντας ότι «ως αντιπολίτευση εμφανιζόταν ως δήθεν σταυροφόρος της αξιοκρατίας». Όπως σημείωσε, «ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να ντρέπεται που τον διατηρεί ακόμη στη θέση του και θα έπρεπε να τον αποπέμψει άμεσα», προσθέτοντας ότι «πρέπει να επιστραφούν και τα χρήματα στο Δημόσιο».

Παράλληλα, τόνισε ότι «πρόκειται για ένα μείζον ζήτημα ηθικής τάξης», επισημαίνοντας πως «αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν σαν να μην συμβαίνει τίποτα, θα έριχναν νερό στον μύλο του δήθεν αντισυστημισμού και της ακροδεξιάς», υπογραμμίζοντας την ανάγκη «να δίνονται σαφείς απαντήσεις και για αυτά τα θέματα».

Αναφερόμενη στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, προειδοποίησε ότι «οι κίνδυνοι για τη χώρα είναι μεγάλοι», τονίζοντας ότι «σε έναν πόλεμο όπως αυτός των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η Ελλάδα οφείλει να προκρίνει τη διπλωματία, τον τερματισμό της σύγκρουσης και το συμφέρον της χώρας, που είναι η σταθερότητα και η ειρήνη». Επισήμανε ότι «βλέπουμε πλέον και άλλες μεγάλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, να κρατούν αποστάσεις από τον Νετανιάχου και τον Τραμπ», υπενθύμισε τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι «η επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο είναι αντιπαραγωγική», και υπογράμμισε ότι «ο μόνος πιστός σύμμαχος του Νετανιάχου παραμένει ο Κ. Μητσοτάκης».

Τέλος, σχετικά με το πολιτικό σκηνικό, σημείωσε ότι «ό,τι και να λέει σήμερα ο Κ. Μητσοτάκης ότι δεν θα πάει σε εκλογές, το ίδιο θα έλεγε ακόμη κι αν είχε ήδη αποφασίσει πρόωρες», τονίζοντας ότι «το συμφέρον της χώρας είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή». Όπως υπογράμμισε, «αυτό ζητά η πλειοψηφία των πολιτών, όπως αποτυπώνεται και στις έρευνες», επαναλαμβάνοντας την ανάγκη «για έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο που θα μπορέσει να αντιπαλέψει τη Νέα Δημοκρατία και να δώσει προοδευτική διέξοδο στη χώρα».