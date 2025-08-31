Βουλή: Την Τρίτη ξεκινά η επεξεργασία νομοσχεδίου για κοινωνική κατοικία και ενίσχυση τριτέκνων – ΑμεΑ

Την Τρίτη (02/09), εισάγεται προς επεξεργασία στην κοινοβουλευτική επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις».

Στους σκοπούς του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- (α) η ενίσχυση της στεγαστικής επάρκειας της αγοράς ακινήτων και η δημιουργία αποθέματος κατάλληλης και οικονομικά προσιτής κατοικίας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αντί προκαθορισμένου μισθώματος, το οποίο υπολείπεται ουσιωδώς του μισθώματος που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, (β) η ενίσχυση οικογενειών με τρία παιδιά, (γ) η ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία και η κοινωνική τους συμπερίληψη, κά.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την επόμενη Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025.