Τσιάρας προς αγρότες: “Η λύση έρχεται μόνο στο τραπέζι του διαλόγου”

Το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να λυθεί ένα πρόβλημα, αν δεν γίνει διάλογος, έθεσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Δεκατιανοί» της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ, με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη.

Επισήμανε ότι το ΥΠΑΑΤ και η κυβέρνηση είναι ανοικτοί στον διάλογο, αλλά, όπως είπε, για να γίνει πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι και η άλλη πλευρά. «Αν κάποιος δεν προσέλθει, αναλαμβάνει το μέρος της ευθύνης που του αναλογεί».

Σύμφωνα με όσα τόνισε, κανένα αίτημα για συνάντηση δεν έχει απορριφθεί από το Υπουργείο. «Δεν υπάρχει κάποιος που ζήτησε συνάντηση και δεν έγινε», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε «ανοιχτός σε οποιονδήποτε διάλογο», με πολλές ήδη πραγματοποιημένες συναντήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η συζήτηση είναι ο μόνος δρόμος για την ουσιαστική επίλυση πραγματικών προβλημάτων.

Ο Υπουργός εξήγησε πως ορισμένα αιτήματα –όπως αυτό για «εγγυημένες τιμές»– δεν υφίστανται σε καμία ευρωπαϊκή χώρα και -άρα- δεν μπορούν να υιοθετηθούν, ωστόσο, όπως είπε, η αποχή από τον διάλογο δεν μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις: «Δεν κατανοώ πώς ένα πρόβλημα που αφορά την ίδια την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα μπορεί να λυθεί χωρίς να καθίσουμε στο τραπέζι».

Απαντώντας στην κριτική ότι το Υπουργείο δεν έκανε τίποτα το προηγούμενο διάστημα, τόνισε ότι συνολικά θα διατεθούν φέτος περισσότερα χρήματα από ποτέ στον αγροτικό κόσμο, τόσο μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και μέσω κρατικού προϋπολογισμού, ενώ την προσεχή εβδομάδα θα πληρωθεί το Μέτρο 23. Προανήγγειλε, επίσης, ότι μέχρι το τέλος του έτους οι πληρωμές θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που θα κατευθυνθεί φέτος στον πρωτογενή τομέα θα προσεγγίσει τα 3,7 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 500 εκατ. σε σχέση με πέρυσι.

Αναφερόμενος στις καθυστερήσεις στις πληρωμές υπενθύμισε ότι υπήρξαν δύο επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καθιστούσαν σαφές ότι, χωρίς αυστηρούς ελέγχους πριν από κάθε πληρωμή, κινδύνευε η ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς την Ελλάδα. «Ποιος θα μπορούσε να δεχθεί ότι ο ελληνικός πρωτογενής τομέας μπορεί να επιβιώσει χωρίς τους ευρωπαϊκούς πόρους;» διερωτήθηκε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έκανε ό,τι απαιτούσε η ευρωπαϊκή νομοθεσία προκειμένου να διασφαλιστούν οι πληρωμές.

Καταλήγοντας ο κ. Τσιάρας, επανέλαβε ότι παραμένει διαθέσιμος για κάθε συνάντηση, αρκεί να υπάρξει αντίστοιχη διάθεση και από την άλλη πλευρά. «Αν η άλλη πλευρά αρνείται, αυτό είναι ένα ζήτημα που πλέον δεν μπορούμε να εξηγήσουμε», είπε, καλώντας τους εκπροσώπους των αγροτών να προσέλθουν στον διάλογο με σοβαρότητα και ευθύνη ώστε να δοθούν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.