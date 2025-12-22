Τσιάρας: Η κυβέρνηση έχει κάνει τα βήματα που έπρεπε για να βρεθούμε στο τραπέζι της συνεννόησης με τον αγροτικό κόσμο

Στις κινήσεις της κυβέρνησης για το αγροτικό ζήτημα στάθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Press Talk του ΕΡΤnews τόνισε μεταξύ άλλων πως «η κυβέρνηση έχει κάνει τα βήματα που έπρεπε για να βρεθούμε στο τραπέζι της συνεννόησης με τον αγροτικό κόσμο».

«Οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των αγροτών είχαν θέσει ως προϋποθέσεις για να έρθουν στο τραπέζι της συνεννόησης να εξαγγελθούν μέτρα που αφορούν το λεγόμενο κόστος παραγωγής. Η παράταση της χαμηλής τιμής ηλεκτρικού αγροτικού ρεύματος και περαιτέρω μείωση της ήδη χαμηλής τιμής», «η αγορά του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία χωρίς την παρακράτηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ανακουφίζουν τον αγροτικό κόσμο και δίνουν την ευκαιρία να δείξει η κυβέρνηση ότι από τη δική της πλευρά έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα» ανέφερε ο Κώστας Τσιάρας.