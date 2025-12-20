Τσιάρας: “Το 74% των αιτημάτων των αγροτών έχει ήδη ικανοποιηθεί – Μόνος δρόμος για την επίλυση των προβλημάτων ο διάλογος”

«Οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα, αλλά μέσα από τον διάλογο» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας σε μήνυμά του προς τους αγρότες τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση είναι εδώ με ανοιχτά χαρτιά και με διάθεση διαλόγου».

Στη δήλωσή του ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα διαχρονικά και σοβαρά προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο Έλληνας αγρότης όπως είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, οι διεθνείς αναταράξεις και οι δομικές αδυναμίες δεκαετιών για αυτό και έχει λάβει μια σειρά πρωτοβουλιών τα τελευταία χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι έχει επιδιωχθεί ο διάλογος με τους αγρότες από τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεών τους, παρουσιάζοντας μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων ως βάση συζήτησης, η οποία αποτελείται από:

– την περαιτέρω μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας,

– την προμήθεια πετρελαίου χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στην αντλία,

– την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ για κάλυψη ζημιών στο 100%

– την χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

«Από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε ώριμη διαδικασία επίλυσης» σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζοντας ότι «παρ’ όλα αυτά, το πλαίσιο διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό, απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα, γεννά ερωτήματα, όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των διεκδικήσεων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσθεσε ότι λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα «που παραδοσιακά καλούν σε περισυλλογή, κατανόηση και ενότητα», τα μπλόκα και τα τρακτέρ στους δρόμους «δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, εμποδίζουν την πρόσβαση σε χωριά, ακυρώνουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά, επιβαρύνοντας επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εργαζόμενους, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, ενόψει των εορτών».

Και υπογράμμισε «τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία. Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση, είναι πράξη ευθύνης και ο μόνος δρόμος για βιώσιμες λύσεις» και σημείωσε πως «από την πλευρά μας είμαστε εδώ, για να μορφοποιήσουμε μαζί τις λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο, την πίεση που υφίστανται τα εισοδήματα των αγροτών μας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο και μέσα στο πλαίσιο των αντοχών του Προϋπολογισμού».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Άλλωστε στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τη χάραξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, με διάρκεια και προοπτική για τις επόμενες γενιές.

Αυτό επιβάλλεται ακόμα περισσότερο τώρα, καθώς, αυτήν την περίοδο, ξεκινά η συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης» κατέληξε ο κ. Τσιάρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ικανοποιείται το αφορολόγητο στη μάνικα για τους αγρότες”

Νωρίτερα, ο κ. Τσιάρας μίλησε στην ΕΡΤ για την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση είχε καθορίσει από το 2024 μια τιμή 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ρεύμα, η οποία θα παραταθεί για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια. Παράλληλα, εξετάζεται η περαιτέρω μείωση της τιμής στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών και των δυνατοτήτων της ΔΕΗ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, η κυβέρνηση προτίθεται να λύσει ζητήματα ρευστότητας που δημιουργούνται από την πληρωμή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, επισημαίνοντας ότι ήδη έχουν επιστραφεί φόροι μέσω της ΑΑΔΕ. «Τα δύο βασικά ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής είναι στο τραπέζι με κατεύθυνση λύσης», σημείωσε ο υπουργός.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε ότι ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα, τα οποία συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης όσο και με τις πιέσεις στις τιμές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. «Ξέρουμε πολύ καλά πόσο έχει δυσκολευτεί η παραγωγική διαδικασία και η δυνατότητα των αγροτών να σταθούν στα πόδια τους», σημείωσε κάνοντας ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη των αγροτών.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι έχει ήδη ικανοποιηθεί μεγάλος αριθμός αιτημάτων, επαναλαμβάνοντας πως από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 20 είναι προς εξέταση, δηλαδή τα 16 ήδη και τα 4 είναι στο τραπέζι της συζήτησης, ενώ πολλά ακόμη εξετάζονται, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας και των ευρωπαϊκών κανόνων.

Ο υπουργός υπογράμμισε την γενναία στήριξη του ΕΛΓΑ στον αγροτικό κόσμο, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού πληρώθηκαν 122 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις μέσα στον ίδιο χρόνο. Αναφέρθηκε ότι φέτος ο οργανισμός θα προσεγγίσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις για ζημιές των τελευταίων πέντε ετών, καλύπτοντας πλέον το 100% της ασφαλισμένης παραγωγής χωρίς επιβάρυνση του ασφαλίστρου.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπήρξε ένα τεχνικό λάθος 12-15 ωρών κατά την παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς, αλλά τόνισε ότι η συνολική προσπάθεια του ΕΛΓΑ αποδεικνύει συνέπεια και εκσυγχρονισμό.